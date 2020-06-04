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Блогерша ответила на критику русского акцента и нашла поддержку в сети

Блогерша ответила на критику русского акцента и нашла поддержку в сетиФото: @gudkovatv

Пользовательница соцсети TikTok из России Татьяна Гудкова, записывающая видео на английском языке, пожаловалась на то, что в комментариях ее укорили в наличии русского акцента. Девушка записала ответный ролик, в котором призвала людей не стесняться того, что они говорят на иностранных языках с акцентом. В комментариях Гудкова нашла поддержку: многие поблагодарили ее и согласились с тем, что переживать из-за произношения не стоит.

«Во-первых, у меня русский акцент, потому что я русская», — ответила на критику девушка. Она также порассуждала о том, почему жители России в целом не очень хорошо говорят по-английски, и пришла к выводу, что дело может быть в жесткой критике со стороны учителей.

Она считает, что уже в начале обучения россияне начинают стесняться говорить на иностранном языке. «Ты первоклашка с горящими глазами, приходишь на свой первый урок английского. И какая-то не самая приятная дама, условная Марья Васильевна, смеется над тобой, потому что ты неправильно произнес какой-то звук», — представила Гудкова.

Девушка отметила, что общается с людьми из множества европейских стран, все они отлично говорят на английском языке и совершенно не переживают из-за акцента. Гудкова призвала россиян перестать стесняться говорить на английском, так как акцент лишь показывает, откуда человек родом.

В комментариях большинство пользователей поддержало девушку. Некоторые пользователи поделились травматичными воспоминаниями о том, как учителя английского стыдили их за ошибки. Многие поблагодарили Гудкову за видео, так как оно помогло им справиться со страхом перед акцентом.

Ранее в июне пользователь TikTok Зак Крин показал на видео секрет чистки яиц. Ролик, в котором он демонстрирует, как мгновенно избавить яйцо от скорлупы, набрал почти миллион просмотров и принес Крину известность.

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По материалам: lenta.ru

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