Британские школьники из малообеспеченных семей потеряли доступ к образованию

Алексей Вольцев

С переходом на дистанционное обучение, начавшееся в школах Великобритании из-за карантина, дети из малообеспеченных семей потеряли доступ к образованию. К жалобам недовольных родителей на бездействие правительства присоединяются директора школ.

Дома у детей нет компьютера, а школа помогает психологически

Англичанка Келли Риверс, мать шестерых детей, никогда не думала, что однажды ей придется заменять школьного учителя ради образования своих детей. Задача не из простых, ведь дома у нее нет на всех ни компьютера, ни планшета, ни принтера. А без такой техники не обойтись во время карантина и дистанционного обучения.

«Мне приходится постоянно писать своему другу, чей ребенок учится в той же школе, чтобы узнать, что задали детям на этот раз», – рассказывает британскому изданию The Guardian Келли Риверс. – Мне очень неловко звонить и писать так часто, ведь у них есть свои проблемы».

С переходом на домашнее обучение многодетная семья столкнулась с массой проблем. Родители не могут обеспечить каждого ребенка собственным компьютером. Раньше дети могли пользоваться компьютерами в библиотеке или в компьютерных клубах после школы, а теперь все закрыто. Использовать один ноутбук дети тоже не могут: всем нужно выполнять и отправлять задания днем, программа различается, ведь все они учатся в разных классах в разных школах. Домашнее обучение стало настоящей головной болью для родителей. Если старший ребенок, студент колледжа, еще может учиться самостоятельно, получая имейлы на телефон и выполняя домашние задания на бумаге, то младшим детям нужны компьютеры и помощь родителей.

При этом ни в одной из местных школ нет запасных ноутбуков или планшетов, которые они могли бы одолжить семье. Администрация школы старается помочь психологически: директор даже навестил ребят, а учителя периодически звонят по телефону.

В бой идут правозащитники

В прошлом месяце правозащитники из проекта The Good Law Project утверждали, что каждый ребенок школьного возраста, который обучается дистанционно, имеет право на ноутбук или планшет, а также на подключение домашнего интернета. После того как правозащитники объявили, что подадут в суд на местные власти, чтобы подтолкнуть правительство к действиям, власти заявили, что в Англии будут поставлять оборудование детям, оставшимся без попечения родителей и другим нуждающимся в помощи школьникам, которые учатся в старших классах и готовятся к экзаменам.

Директор проекта The Good Law Project Джолион Моэм считает, что правительство изначально ошиблось и не предвидело, что при переходе на дистанционное обучение бедным семьям потребуется техническая помощь. «Обучение проходит в онлайн-формате. Это не проблема для благополучных семей. Но бедные, малообеспеченные семьи нуждаются в поддержке. Правительство медлит с ответом, ведь когда они осознали, что около миллиона детей все еще не имеют доступа к онлайн-образованию, запасы ноутбуков и планшетов уже закончились», – отмечает Джолион Моэм.

Директора «на грани»: школы не получают обещанных компьютеров

Разочарованы и директора школ, которые ожидали большей поддержки от государства.

«Я был на грани истерики», – рассказывает директор средней школы из Харлоу. Ему пообещали, что для учеников его школы власти предоставят 29 ноутбуков и 13 роутеров. Хотя нуждающихся в разы больше: 200 семей заявили, что им не хватает техники, чтобы их дети могли учиться дистанционно. Ноутбуки еще не доставили, и никто не может точно сказать, когда это произойдет. Директор пошел на радикальные меры: чтобы обеспечить всем детям в своей школе равный доступ к образованию, он приостановил онлайн-обучение и теперь рассылает задания по почте.

Другой директор сообщает, что из 107 заявок на компьютеры для детей, которые имели право получить ноутбук от государства, заявку одобрили лишь на 25 компьютеров, при этом ни один из них так и не был доставлен. «Я ежедневно получаю сообщения от семей, которые в них нуждаются. Как мне выбрать из всех учеников тех, кто получат компьютеры?» – жалуется директор.

В итоге помощь нуждающимся семьям оказывают благотворительные фонды. Так, например, местная благотворительная организация уже пообещала предоставить Келли Риверс и другим 120 семьям необходимую технику для дистанционного обучения.

А что в России?

С самого начала перехода на обучение дома Министерство просвещения Российской Федерации совместно с региональными властями решает технический вопрос. Министерство скоординировало работу регионов, что позволило обеспечить почти пол миллиона школьников и учителей компьютерной техникой и иными гаджетами. Это стало возможным в том числе благодаря всероссийской акции «Помоги учиться дома», запущенной совместно Минпросвещения России, Агентством стратегических инициатив и партией «Единая Россия».