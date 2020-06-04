Цена разлива: после аварии на ТЭЦ «Норникеля» Потанин лишился $ 1,5 млрд

Влада Некрасова

Сегодня, 4 июня состояние главы и бенефициара компании «Норникель» Владимира Потанина сократилось на $ 1,5 млрд. Причиной стало падение акций компании после аварии на ТЭЦ в Норильске.

По данным на 17:45 мск, акции «Норникеля» на Московской бирже дешевели на 8,18%, до 20 038 рублей за акцию. При этом в минимальных значениях в ходе торгов их стоимость достигала 19 738 рублей (-9,56%). По данным на 18:05 мск, акции «Норникеля» теряют 8%, снижаются до 20 100 рублей.

Как следует из информации Forbes Real Time, по состоянию на 17:45 мск, состояние Потанина составляло $ 25 млрд.

«С такими потерями Владимир Потанин вошел в тройку наиболее обедневших за день миллиардеров», — констатирует Forbes.

Издание отмечает, что больше Потанина потерял с начала дня только китайский бизнесмен Цинь Иньлинь. Он лишился $ 7,5 млрд, на третьем месте — Марк Цукерберг, потерявший $ 926 млн.

Следует отметить, что несмотря на сегодняшние финансовые потери, глава «Норникеля» остается богатейшим российским бизнесменом в списке Forbes. В начале апреля, как сообщало ИА Newstes, Владимир Потанин предложил акционерам компании перенести выплаты дивидендов, чтобы «не раздражать людей».

А сегодня депутат Госдумы от «Единой России» Александр Якубовский попросил главу Следственного комитета Александра Бастрыкина отстранить руководство «Норникеля» на время расследования ЧП в Норильске.



