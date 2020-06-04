Число больных COVID-19 в Италии неуклонно снижается

Анастасия Иванова

В Италии, несмотря на то, что за сутки были выявлены 177 новых случаев заболевания COVID-19, общее количество больных коронавирусом сократилось на 868 и теперь составляет 38 428. Об этом говорится в бюллетени, опубликованном в четверг на сайте итальянской службы гражданской защиты.

На сегодняшний день госпитализированы 5 503 человека, что на 239 человек меньше по сравнению со средой. В отделениях интенсивной терапии находятся ещё 338 тяжело больных (минус 15 человек), ещё 32 588 асимптомных носителей коронавируса (85%) проходят лечение в условиях домашнего карантина.

За сутки вылечились от коронавируса 957 человек. Таким образом общее число выздоровевших достигло 161 895. В то же время умерли 88 человек, всего жертвами COVOD-19 в Италии стали 33 689 человек.

C начала эпидемии в стране были инфицированы 234 013 человек.

Комиссар по чрезвычайной ситуации в здравоохранении Доменико Аркури сообщил, что в стране до конца года тест на наличие COVID-19 пройдут 28% граждан. По его словам, с начала пандемии в стране в среднем делалось ежедневно до 39,5 тысяч тестов на коронавирус, в мае их количество увеличилось на 47% и достигло 60 тысяч. Теперь задача заключается в том, чтобы иметь возможность делать ежедневно порядка 84-89 тысяч тестов, заявил комиссар.

Доменико Аркури подчеркнул, что 3 июня итальянцы «после 84 дней, которые казались целой эпохой», получили свободу передвижений по всей стране, но эту «свободу теперь необходимо сохранять», а это «зависит от поведения каждого».