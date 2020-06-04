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Число зараженных коронавирусом в мире превысило 6,4 миллиона человек

Число зараженных коронавирусом в мире превысило 6,4 миллиона человек
Число зараженных коронавирусной инфекцией в мире за сутки увеличилось более чем на 129 тысяч и превысило 6,4 миллиона, всего умерли более 380 тысяч человек, сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Согласно последним данным организации, за сутки зарегистрирован 129 281 новый случай заражения COVID-19, умерли 4842 пациента. Таким образом, общее число выявленных случаев COVID-19 в мире составляет 6 416 828, количество летальных исходов - 382 867.

Больше всего случаев заражения зарегистрировано в Северной и Южной Америке – 3 022 824.


COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
# В мире
По материалам: ria.ru

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