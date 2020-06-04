Что написать парню, чтобы он улыбнулся? 100 фраз
Сегодня, 19:30 Лидия Мартынова
Тебе хочется поднять ему настроение, вызвать улыбку на его лице, но ты не знаешь, что ему написать? Воспользуйся нашим списком – выбирай любой вариант из предложенных.
У вас отношения на расстоянии? Или же вы временно не можете увидеться? А может быть, вы сегодня провели вместе целый день, тебя переполняют эмоции, и ты хочешь написать ему что-то более интересное, чем просто «спокойной ночи»? Наш список подойдет тебе в любом случае, так что не теряй зря времени!
Напиши ему это прямо сейчас
Ты – весь мой мир.
Что бы я делала без тебя?
Просто хочу тебе сказать, что я думаю о тебе прямо сейчас.
Как бы я хотела сейчас находиться в твоих руках.
Я люблю тебя больше, чем ты можешь себе представить.
Из-за тебя мое сердце выпрыгивает из груди.
В моем животе начинают порхать бабочки, стоит только мне подумать о нашей завтрашней встрече.
С тобой я чувствую себя в безопасности.
В твоих руках мне уютно.
Ты украл мое сердце давным-давно, но я и не хочу, чтобы ты мне его возвращал.
Я не могу представить свою жизнь без тебя.
Я теряюсь в твоей улыбке.
С каждым днем ты удивляешь меня все больше и больше.
Я сделаю все, чтобы вызвать на твоем лице улыбку.
Я бы сделала все, чтобы быть сейчас рядом с тобой.
Я так тобой горжусь.
Ты мой. Сейчас и навсегда.
Ты так идеально мне подходишь.
Без тебя я бы была потеряна.
Каждый день с тобой – словно самый лучший сон.
Когда я думаю о тебе, мое сердце делает сальто.
Никто никогда не заставлял меня испытывать такие чувства.
Я считаю минуты до того мгновения, когда я смогу прикоснуться к твоим губам.
Ты словно был создан для меня.
Ты – часть меня, которая долгие годы была потеряна.
Я бы выбрала тебя. В любом случае. Всегда.
В твоих руках я забываю о страхах и тревогах.
Ты вне всяких сомнений лучшее, что со мной когда-либо случалось.
Ты такой красивый.
Одна только мысль о тебе делает мой день лучше.
Мое сердце болит за тебя прямо сейчас.
Я так хочу, чтобы ты был рядом со мной прямо сейчас. Ты мне нужен.
Я никогда не смогу найти слова, которые смогли бы описать мою любовь к тебе.
Мне так повезло, что мой парень – мой лучший друг.
Мне не хватит вечности, чтобы насладиться тобой.
Я бы хотела, чтобы ты оказался сейчас рядом со мной, взял мою руку и притянул меня к себе.
Я никогда не боялась потерять кого-либо так, как тебя.
Жизнь с тобой идеальна в моем понимании.
Надеюсь, что у тебя сегодня хороший день. Не могу перестать думать о тебе.
Тебе всегда удается вызвать у меня на лице улыбку.
Я думаю о том, как увижу тебя после работы и не могу перестать улыбаться.
Ты мой соулмэйт (моя родственная душа).
Обожаю тебя.
С тобой я чувствую себя самой счастливой девушкой на свете.
Жду не дождусь, когда смогу расцеловать тебя.
Я бы хотела просыпаться с тобой каждый день всю мою жизнь.
Ты такой веселый, ты всегда заставляешь меня смеяться.
Я благодарна за тебя.
Где мой суперсильный открою-любую-банку-мужчина, когда он мне так нужен?
И как мне так повезло с тобой?
Спасибо за то, что всегда готов спасти меня от пауков.
Ты, я, доставка еды, кино. Сегодня.
Когда вернешься домой, готовься. Ко мне.
Только настоящий мужчина способен все держать в своих руках так, как это делаешь ты.
Эй, горячий парень!
Ты сводишь меня с ума.
Ты такой сексуальный.
Надеюсь ты в курсе, что ты лучше всех?
Я так тебя люблю…
Ты один из самых интересных людей, которых я когда-либо встречала.
Ты такой умный!
Скучаю по тебе.
Я прямо сейчас хвастаюсь своим шикарным мужчиной.
Ты вообще реален? Разве такие как ты существуют?
Я не люблю фильмы ужасов, но с тобой мне было бы не страшно.
Не думаю, что встречу кого-либо, чья улыбка мне понравится больше, чем твоя.
Единственное, что я в тебе бы изменила – твое местоположение. Ты должен быть со мной.
Ты заставляешь меня краснеть, а ведь ты даже не рядом!
Кто-то спросил у меня, почему я тебя так люблю. И прежде чем я начала отвечать, моя подруга закрыла мне рот со словами «Даже не начинай!»
Любовь моя, ты же знаешь, что ты мой лучший друг. Ты же знаешь, что я сделаю для тебя все. Пусть ничто не встанет между нами. Моя любовь к тебе сильна и искренна.
Говорят, что по-настоящему мы влюбляемся лишь раз. Не верю. Я влюбляюсь в тебя каждый день.
Хочешь сбежать на кофе вдвоем?
Я весь день занята. Не хочешь прийти и отвлечь меня?
Мне нравится, как ты на меня смотришь.
Спи крепко. Сладких снов с моим участием.
Меня влечет к тебе так, что словами не описать.
Ты так хорош в этой новой рубашке. Не могла оторвать глаз.
Хочу лежать в твоих объятиях и слушать стук твоего сердца.
Я всегда улыбаюсь, когда пишу тебе.
Если ты поцелуешь меня в шею, за свои действия я не отвечаю.
Ты – пицца моей жизни.
Мне так нравится слушать твой сонный голос.
Я проснулась в поту. Но не из-за жаркой погоды, а из-за жарких снов с твоим участием.
Хочешь, мы наведем беспорядок в моей постели сегодня ночью?
Мне нравится, как ты обнимаешь меня, когда я засыпаю, и как ты нежно поправляешь мне волосы, когда думаешь, что я этого не замечаю. Мне нравится, как ты нежно целуешь меня так, чтобы это не мешало мне спать. Но больше всего мне нравится чувствовать себя в безопасности в твоих объятиях.
Жаль, я не могу объяснить, как твой взгляд будоражит меня, а звуки твоего голоса заставляют бабочек порхать в моем животе. От твоей улыбки мое сердце бьется быстрее. С тобой я чувствую себя живой.
Ты, кажется, захватываешь мои мысли каждую минуту. Нет ни секунды, когда бы я не думала о тебе или не скучала по твоему присутствию. Твоя любовь овладевает мной все время. Я чувствую себя такой слабой в твоей любви и в то же время такой сильной.
Я бы сейчас сделала все что угодно, лишь бы свернуться калачиком рядом с тобой, уткнуться головой тебе в грудь и сцепить свои пальцы с твоими.
Давай сделаем парочку вещей из списка того, чего делать не следует.
Ты такой горячий, что с меня спадает белье.
Я только что вышла из душа. Хочешь прийти и помочь мне вытереться?
Звезды в ночном небе сияют ярко. Но моя жизнь с тобой сияет еще ярче.
Спасибо за возможность испытать тех самых бабочек в животе.
Ты делаешь мои дни ярче, мое сердце счастливее, а меня безумнее.
Я не флиртую с тобой. Просто я супердружелюбна с парнем, который суперпривлекателен.
Поздравляю, вы только что получили награду за то, что украли мое сердце, и эта награда – обед со мной.
Я просто хочу тебя, вот и все. Все твои недостатки, ошибки, улыбки, смех, шутки, сарказм – все. Я просто хочу тебя.
Даже когда мой день неидеален, у меня есть идеальный ты.
Жизнь может быть трудной, дни – тяжелыми. Но вместе мы все преодолеем. Я люблю тебя.
Плевать, что у тебя простуда, я хочу тебя поцеловать. Твой поцелуй стоит того.
И внезапно все песни о любви стали напоминать мне о тебе.
Ты не в поле моего зрения, но ты в моих мыслях.
Я помню, как увидела тебя в первый раз. Мое сердце сказало: «Это он».
Ты делаешь мою жизнь лучше.
По материалам: intrigue