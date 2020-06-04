Что написать парню, чтобы он улыбнулся? 100 фраз

Лидия Мартынова

Тебе хочется поднять ему настроение, вызвать улыбку на его лице, но ты не знаешь, что ему написать? Воспользуйся нашим списком – выбирай любой вариант из предложенных.

У вас отношения на расстоянии? Или же вы временно не можете увидеться? А может быть, вы сегодня провели вместе целый день, тебя переполняют эмоции, и ты хочешь написать ему что-то более интересное, чем просто «спокойной ночи»? Наш список подойдет тебе в любом случае, так что не теряй зря времени!

Напиши ему это прямо сейчас

Ты – весь мой мир.Что бы я делала без тебя?Просто хочу тебе сказать, что я думаю о тебе прямо сейчас.Как бы я хотела сейчас находиться в твоих руках.Я люблю тебя больше, чем ты можешь себе представить.Из-за тебя мое сердце выпрыгивает из груди.В моем животе начинают порхать бабочки, стоит только мне подумать о нашей завтрашней встрече.С тобой я чувствую себя в безопасности.В твоих руках мне уютно.Ты украл мое сердце давным-давно, но я и не хочу, чтобы ты мне его возвращал.Я не могу представить свою жизнь без тебя.Я теряюсь в твоей улыбке.С каждым днем ты удивляешь меня все больше и больше.Я сделаю все, чтобы вызвать на твоем лице улыбку.Я бы сделала все, чтобы быть сейчас рядом с тобой.Я так тобой горжусь.Ты мой. Сейчас и навсегда.Ты так идеально мне подходишь.Без тебя я бы была потеряна.Каждый день с тобой – словно самый лучший сон.Когда я думаю о тебе, мое сердце делает сальто.Никто никогда не заставлял меня испытывать такие чувства.Я считаю минуты до того мгновения, когда я смогу прикоснуться к твоим губам.Ты словно был создан для меня.Ты – часть меня, которая долгие годы была потеряна.Я бы выбрала тебя. В любом случае. Всегда.В твоих руках я забываю о страхах и тревогах.Ты вне всяких сомнений лучшее, что со мной когда-либо случалось.Ты такой красивый.Одна только мысль о тебе делает мой день лучше.Мое сердце болит за тебя прямо сейчас.Я так хочу, чтобы ты был рядом со мной прямо сейчас. Ты мне нужен.Я никогда не смогу найти слова, которые смогли бы описать мою любовь к тебе.Мне так повезло, что мой парень – мой лучший друг.Мне не хватит вечности, чтобы насладиться тобой.Я бы хотела, чтобы ты оказался сейчас рядом со мной, взял мою руку и притянул меня к себе.Я никогда не боялась потерять кого-либо так, как тебя.Жизнь с тобой идеальна в моем понимании.Надеюсь, что у тебя сегодня хороший день. Не могу перестать думать о тебе.Тебе всегда удается вызвать у меня на лице улыбку.Я думаю о том, как увижу тебя после работы и не могу перестать улыбаться.Ты мой соулмэйт (моя родственная душа).Обожаю тебя.С тобой я чувствую себя самой счастливой девушкой на свете.Жду не дождусь, когда смогу расцеловать тебя.Я бы хотела просыпаться с тобой каждый день всю мою жизнь.Ты такой веселый, ты всегда заставляешь меня смеяться.Я благодарна за тебя.Где мой суперсильный открою-любую-банку-мужчина, когда он мне так нужен?И как мне так повезло с тобой?Спасибо за то, что всегда готов спасти меня от пауков.Ты, я, доставка еды, кино. Сегодня.Когда вернешься домой, готовься. Ко мне.Только настоящий мужчина способен все держать в своих руках так, как это делаешь ты.Эй, горячий парень!Ты сводишь меня с ума.Ты такой сексуальный.Надеюсь ты в курсе, что ты лучше всех?Я так тебя люблю…Ты один из самых интересных людей, которых я когда-либо встречала.Ты такой умный!Скучаю по тебе.Я прямо сейчас хвастаюсь своим шикарным мужчиной.Ты вообще реален? Разве такие как ты существуют?Я не люблю фильмы ужасов, но с тобой мне было бы не страшно.Не думаю, что встречу кого-либо, чья улыбка мне понравится больше, чем твоя.Единственное, что я в тебе бы изменила – твое местоположение. Ты должен быть со мной.Ты заставляешь меня краснеть, а ведь ты даже не рядом!Кто-то спросил у меня, почему я тебя так люблю. И прежде чем я начала отвечать, моя подруга закрыла мне рот со словами «Даже не начинай!»Любовь моя, ты же знаешь, что ты мой лучший друг. Ты же знаешь, что я сделаю для тебя все. Пусть ничто не встанет между нами. Моя любовь к тебе сильна и искренна.Говорят, что по-настоящему мы влюбляемся лишь раз. Не верю. Я влюбляюсь в тебя каждый день.Хочешь сбежать на кофе вдвоем?Я весь день занята. Не хочешь прийти и отвлечь меня?Мне нравится, как ты на меня смотришь.Спи крепко. Сладких снов с моим участием.Меня влечет к тебе так, что словами не описать.Ты так хорош в этой новой рубашке. Не могла оторвать глаз.Хочу лежать в твоих объятиях и слушать стук твоего сердца.Я всегда улыбаюсь, когда пишу тебе.Если ты поцелуешь меня в шею, за свои действия я не отвечаю.Ты – пицца моей жизни.Мне так нравится слушать твой сонный голос.Я проснулась в поту. Но не из-за жаркой погоды, а из-за жарких снов с твоим участием.Хочешь, мы наведем беспорядок в моей постели сегодня ночью?Мне нравится, как ты обнимаешь меня, когда я засыпаю, и как ты нежно поправляешь мне волосы, когда думаешь, что я этого не замечаю. Мне нравится, как ты нежно целуешь меня так, чтобы это не мешало мне спать. Но больше всего мне нравится чувствовать себя в безопасности в твоих объятиях.Жаль, я не могу объяснить, как твой взгляд будоражит меня, а звуки твоего голоса заставляют бабочек порхать в моем животе. От твоей улыбки мое сердце бьется быстрее. С тобой я чувствую себя живой.Ты, кажется, захватываешь мои мысли каждую минуту. Нет ни секунды, когда бы я не думала о тебе или не скучала по твоему присутствию. Твоя любовь овладевает мной все время. Я чувствую себя такой слабой в твоей любви и в то же время такой сильной.Я бы сейчас сделала все что угодно, лишь бы свернуться калачиком рядом с тобой, уткнуться головой тебе в грудь и сцепить свои пальцы с твоими.Давай сделаем парочку вещей из списка того, чего делать не следует.Ты такой горячий, что с меня спадает белье.Я только что вышла из душа. Хочешь прийти и помочь мне вытереться?Звезды в ночном небе сияют ярко. Но моя жизнь с тобой сияет еще ярче.Спасибо за возможность испытать тех самых бабочек в животе.Ты делаешь мои дни ярче, мое сердце счастливее, а меня безумнее.Я не флиртую с тобой. Просто я супердружелюбна с парнем, который суперпривлекателен.Поздравляю, вы только что получили награду за то, что украли мое сердце, и эта награда – обед со мной.Я просто хочу тебя, вот и все. Все твои недостатки, ошибки, улыбки, смех, шутки, сарказм – все. Я просто хочу тебя.Даже когда мой день неидеален, у меня есть идеальный ты.Жизнь может быть трудной, дни – тяжелыми. Но вместе мы все преодолеем. Я люблю тебя.Плевать, что у тебя простуда, я хочу тебя поцеловать. Твой поцелуй стоит того.И внезапно все песни о любви стали напоминать мне о тебе.Ты не в поле моего зрения, но ты в моих мыслях.Я помню, как увидела тебя в первый раз. Мое сердце сказало: «Это он».Ты делаешь мою жизнь лучше.