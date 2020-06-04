Что такое гендер и в чем его отличие от пола

Влада Некрасова

Многие из нас привыкли, что называется, смешивать в одну кучу «пол» и «гендер». Уместно ли это?

Сегодня мы рассмотрим такие вопросы как гендерная принадлежность и гендерная идентификация, а также сравним значения терминов «пол» и «гендер».

Мы привыкли использовать слово «пол» в биологическом смысле, то есть, когда говорим о различиях между мужчиной и женщиной. Гендер – понятие куда более сложное. Здесь же стоит затронуть такую животрепещущую тему как гендерная роль в обществе.

Иногда генетически обусловленный пол человека идет вразрез с его гендерной идентичностью. О таких людях вы наверняка слышали – это трансгендеры, небинарные личности, люди с полным отсутствием гендера и т.д.

Попытаемся разобраться.

Пол

Как уже было сказано выше, термин «пол» (или же «sex», если речь об английском языке) используется для обозначения биологических различий между мужчиной и женщиной – анатомических и физиологических. Сюда же – гениталии и гормоны.

Генетические факторы определяют пол индивидуума. У женщин есть 46 хромосом, включая два X, а у мужчин 46, включая X и Y. Y-хромосома является доминирующей – она отвечает за рост тестикул у эмбриона.

И у мужчин и у женщин присутствуют в организме такие гормоны как тестостерон, эстроген и прогестерон. Отличие состоит в том, что в женском организме содержится больше эстрогена и прогестерона, а в мужском – тестостерона.

Принято считать, что мужчины и женщины в большинстве своем бинарны, но это не совсем так. Например, некоторые мужчины рождаются с двумя или тремя Х-хромосомами, так же как некоторые женщины рождаются с Y-хромосомой.

А в некоторых случаях ребенок рождается со смесью мужских и женских гениталий. Такие люди называются интерсексуалами. Родители такого ребенка могут самолично решить, какой пол ему назначить. Частота рождения интерсексуалов – 1 на 1500.

Гендер

Гендером чаще всего обозначают культурные и социальные роли в обществе. Он не обязан совпадать с генетически обусловленным полом.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) определяет гендер так:

«Гендер относится к социально сконструированным характеристикам женщин и мужчин, таким как нормы, роли и отношения между группами женщин и мужчин. Она варьируется от общества к обществу и может быть изменена».

Что значит «варьируется от общества к обществу»? Дело в том, что в некоторых культурах гендерные роли более жесткие, чем в других.

В разных странах и культурах на мужчин и женщин возлагаются разные степени ответственности за финансовое обеспечение семьи, ведение домашнего хозяйства и воспитание детей. Стоит также заметить, что даже в двух разных семьях, живущих в одной культурной среде, гендерные роли могут весьма отличаться.

Чтобы вам стало понятнее, отвлечемся от сложных терминов. Достаточно вспомнить, что в современном обществе многое поменялось. Теперь мужчины берут на себя «женские» роли (ведут хозяйство, занимаются маленькими детьми), а женщины играют те роли, что раньше отводились исключительно мужчинам (финансовое обеспечение семьи, например).

Гендерные роли и гендерные стереотипы весьма изменчивы.

Мужчины и каблуки

Туфли на высоком каблуке. Какие ассоциации они у вас вызывают? Наверняка, вы тут же представляете себе красивую женщину в элегантном платье, на ногах которой вышеупомянутый вид обуви. А знаете ли вы, что изначально туфли на высоких каблуках предназначались для мужчин высшего класса? Отличная обувь для охоты на лошадях.

Как только женщины начали носить обувь на высоком каблуке, каблуки на мужских туфлях мгновенно стали укорачиваться и утолщаться. А женская обувь обзавелась высокими и тонкими каблуками.

Со временем все мы привыкли к тому, что высокий каблук – это элемент женского гардероба. Хотя можно ли говорить, что какой-либо вид обуви имеет половую принадлежность? Мы бы не воспринимали все именно так, если бы в игру не вступили социальные нормы.

Цвет и пол

Какой цвет является женским, а какой мужским? Так уж повелось, что девочек с самого детства облачают в одежду розовых цветов, а мальчиков – в одежду голубых и синих оттенков.

А ведь изначально всех младенцев одевали в одежду белого цвета. Вся эта эпопея с «девичьими» и «мальчишечьими» цветами началась только с появлением цветной детской одежды в девятнадцатом веке.

Иными словами, пол – это генетика, а гендер – самоидентификация.