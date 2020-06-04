ЦИК: проголосовать онлайн смогут не более десяти миллионов избирателей

Алексей Вольцев

Технические возможности не позволяют проголосовать в дистанционном формате по поправкам в Конституцию РФ более 10 миллионам избирателей, заявил заместитель председателя ЦИК Николай Булаев на заседании.

"Технические возможности, которые мы имеем, не позволяют пока более 10 миллионам избирателей дать возможность голосовать дистанционно, поэтому мы не хотели бы, чтобы система работала в перегруженном режиме", - сказал Булаев.