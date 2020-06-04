Для кораблей Илона Маска детали изготавливали в Роскосмосе

Вадим Карасев

Благодаря российским комплектующим , которые были использованы компанией SpaceX, принадлежащей Илону Маску произошла успешная стыковка с МКС корабля Crew Dragon.

Стыковочный адаптер IDA разработан и изготовлен в Ракетно-космической корпорации "Энергия" - головное предприятие Роскосмоса. Об использовании россйских деталей рассказал Вадим Лукашевич эксперт в области космонавтики, передает РИА Новости.

Недавно в иностранных СМИ появилась информация о том, что Илон Маск воспользовался российской технологией по раздельной доставке грузов и людей в космос.

30 мая состоялся запуск ракеты Falcon 9, астронавты находились на корабле Crew Dragon. Впервые за последние 10 лет космонавты NASA полетели на международную космическую станцию не на российском "Союзе", а на корабле США.

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