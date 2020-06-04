Документы готовы, деньги поступят: стало известно, когда МВФ примет решение о выделении Украине кредита

Алексей Вольцев

Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»

Заседание совета директоров Международного валютного фонда по утверждению новой программы финансирования stand-by для Украины пройдет на завтра, как надеялись в Кабмине, а на следующей неделе, 9 июня.

Об этом говорится в сообщении, обнародованном в среду на сайте МВФ.

На заседании также будет дана оценка предыдущей программе EFF, открытой в 2015 году.

Заседание Совета директоров МВФ обычно является финализирующим и решающим этап в утверждении программы, на котором не стоит ждать «сюрпризов».

Ожидается, что сразу же после положительного решения Украине будет перечислен первый транш в размере около 1,9 млрд долларов, который поступит в государственный бюджет.

Таким образом МВФ поддержит Украину в трудный момент, когда из-за карантинных ограничений резко сократились поступления в госбюджет, а падение экономики в апреле-мае ускорилось.

Стандартные условия финансирования МВФ обычно предполагают выделение средств для Нацбанка на пополнение международных резервов. Однако в кризисные периоды фонд выделяет Украине деньги для бюджетных расходов. Так было в кризисы 2008−2009 годов, а также 2014−2015 годов.

Как известно, в Кабмине и НБУ надеются, что что второй транш по программе Украина должна получить до конца года — если будет придерживаться взятых на себя обязательств. Всего в 2020 году ожидается два транша на общую сумму 3,5 млрд долларов. Третий транш поступит в 2021 году.

Напомним, что Украина и МВФ достигли договоренности по программе сотрудничества на 18 месяцев, в течение которых Украина получит кредит в общем размере 5 млрд долл. сроком на 5 лет. 7 мая Украина и Международный валютный фонд переориентировались с ранее предварительно согласованной трехлетней программы расширенного финансирования EFF на 18-месячную программу stand by. В Министерстве финансов отмечают, что основная разница в новых условиях сотрудничества с МВФ заключается в сроках реализации программы: Stand-by (которая предлагается сейчас) — 1,5 года, EFF (предварительные условия) — 3 года. Объем кредитования не изменится.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что, по мнению премьер-министра Дениса Шмыгаля, новая программа сотрудничества с МВФ, Украине возможность получить кредиты от других международных институтов — Европейского Союза, Всемирного банка, Европейского банка реконструкции и развития, Европейского инвестиционного банка. Общая сумма, на которую рассчитывают в Кабмине — около 10 миллиардов долларов.