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ЕР обсудит с Моргуловым международные усилия в борьбе с COVID-19

ЕР обсудит с Моргуловым международные усилия в борьбе с COVID-19
Депутаты "Единой России" 5 июня в дистанционном режиме обсудят с замминистра иностранных дел Игорем Моргуловым международные усилия в борьбе с COVID-19 и возможные политические последствия пандемии в Азиатско-Тихоокеанском регионе, сообщила пресс-служба фракции.

"Пятого июня состоится заседание внутрифракционной группы Адальби Шхагошева фракции "Единая Россия" в дистанционном режиме с участием заместителя министра иностранных дел Игоря Моргулова, курирующего вопросы отношений с государствами Восточной и Южной Азии. Тема заседания: "Международные усилия в борьбе с COVID-19 и возможные политические последствия пандемии в Азиатско-Тихоокеанском регионе", - говорится в сообщении.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

# Политика
По материалам: ria.ru

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