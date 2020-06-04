ЕР обсудит с Моргуловым международные усилия в борьбе с COVID-19

Алексей Вольцев

Депутаты "Единой России" 5 июня в дистанционном режиме обсудят с замминистра иностранных дел Игорем Моргуловым международные усилия в борьбе с COVID-19 и возможные политические последствия пандемии в Азиатско-Тихоокеанском регионе, сообщила пресс-служба фракции.

"Пятого июня состоится заседание внутрифракционной группы Адальби Шхагошева фракции "Единая Россия" в дистанционном режиме с участием заместителя министра иностранных дел Игоря Моргулова, курирующего вопросы отношений с государствами Восточной и Южной Азии. Тема заседания: "Международные усилия в борьбе с COVID-19 и возможные политические последствия пандемии в Азиатско-Тихоокеанском регионе", - говорится в сообщении.