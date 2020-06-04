Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Еще одна страна решила раздавать деньги населению просто так

Еще одна страна решила раздавать деньги населению просто такФото: Edgar Su / Reuters

Сингапур стал еще одной страной, которая приняла решение о раздаче денег населению просто так. Власти выделили 2,5 миллиарда долларов в качестве помощи людям на фоне пандемии коронавируса. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на вице-премьера, министра финансов страны Хэн Сви Кит.

Первый пакет был выплачен в апреле. Как отметил вице-премьер, второй пакет выплат начнется с 18 июня, его размер будет зависеть от среднего дохода и составит от 300 до 600 сингапурских долларов (14,8-29,7 тысячи рублей). Кроме того, семьи как минимум с одним ребенком младше 20 лет получат дополнительно 300 сингапурских долларов (14,8 тысячи рублей), люди старше 50 лет также получат выплаты в размере 100 сингапурских долларов (4,9 тысячи рублей).

Власти отметили, что на поддержку экономики страны выделено 20 процентов от ВВП (70,3 миллиарда долларов).

Ранее сообщалось, что Япония запустила программу поддержки населения на фоне кризиса и начала выплачивать деньги гражданам. Пособия в размере 100 тысяч иен (около 63,2 тысячи рублей) получит каждый гражданин.

Президент России Владимир Путин 2 июня одобрил план восстановления экономики страны. Его стоимость составит пять триллионов рублей, главной целью является поддержка граждан и пострадавших компаний.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

Последние новости

ВОЗ оценила ситуацию с распространением коронавируса в Европе
ВОЗ оценила ситуацию с распространением коронавируса в Европе
Новый облик Волка из перезапуска «Ну, погоди!» слили в сеть
Новый облик Волка из перезапуска «Ну, погоди!» слили в сеть
Механизмы ГЧП усиливают доступность качественной образовательной среды
Механизмы ГЧП усиливают доступность качественной образовательной среды
Британские школьники из малообеспеченных семей потеряли доступ к образованию
Британские школьники из малообеспеченных семей потеряли доступ к
В ВГСПУ стартовало обучение специалистов приемных комиссий
В ВГСПУ стартовало обучение специалистов приемных комиссий
«Артек» запустил онлайн-проект, приуроченный к 95-летию центра
«Артек» запустил онлайн-проект, приуроченный к 95-летию центра
Еще одна страна решила раздавать деньги населению просто так
Еще одна страна решила раздавать деньги населению просто так
Повторявший «Аллаху акбар» мужчина напал на журналистку в прямом эфире
Повторявший «Аллаху акбар» мужчина напал на журналистку в прямом эфире
На Кубани продлили режим карантина
На Кубани продлили режим карантина
Пакистан рекордно заражается Covid-19, спасая экономику от разрушения
Пакистан рекордно заражается Covid-19, спасая экономику от разрушения
В Кремле следят за ситуацией с COVID-19 перед голосованием по Конституции
В Кремле следят за ситуацией с COVID-19 перед голосованием по
В Крыму отложили плановое повышение тарифов на свет и газ
В Крыму отложили плановое повышение тарифов на свет и газ

Топ на сегодня

В Минздраве рассказали о симптомах COVID-19 у пожилых людей
В Минздраве рассказали о симптомах COVID-19 у пожилых людей
Ситуацию с коронавирусом в ряде российских регионов посчитали напряженной
Ситуацию с коронавирусом в ряде российских регионов посчитали
Известно, почему люди со II группой крови чаще заражаются COVID
Известно, почему люди со II группой крови чаще заражаются COVID
В ВОЗ прокомментировали данные о лечении COVID-19 витаминами
В ВОЗ прокомментировали данные о лечении COVID-19 витаминами
В Норильске разлив топлива, власти ввели режим ЧС. Что происходит?
В Норильске разлив топлива, власти ввели режим ЧС. Что происходит?

Еще по теме

Жителям Японии раздадут деньги из-за коронавируса
Обслуживающий британскую королеву банк Coutts оштрафован за отмывание денег
Демократы предложили увеличить выплаты американцам из-за коронавируса
США решили потратить на поддержку экономики 2 триллиона долларов