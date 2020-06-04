Если в саду одна груша, как ее опылить, чтобы получить урожай?

Лидия Мартынова

Груша в саду — это прекрасно. Но вот, если она одна или парочка, но одного вида, то хорошего урожая дождаться практически невозможно. Что делать в таких случаях? Как опылять грушу. Ведь в большинстве своем они самобесплодные.

Можно, конечно, намазать их чем-то сладким, чтобы привлечь пчел и других насекомых, но что делать, если погода холодная, а насекомые сидят по домикам? Придется опылять дерево самостоятельно.

Не пугайтесь. Такой способ опыления практикуется даже в промышленных масштабах. Так что мы справимся. Во-первых, нам понадобится пыльца. Если груша одна, или все они одного сорта, то урожайность будет низкая даже при условии опыления.

Пыльцу можно взять с яблонь. Нужно выбрать такую, где есть возможность сбора пыльцы, которая цветет ежегодно, а главное-цветет в одно время с грушей.





Нам придется опылять грушу механическим путем. На тонкую длинную палку, нужно прикрепить что-то мягкое. Это может быть кусочек обычной поролоновой губки. Опылять не нужно все цветы в соцветии, старайтесь касаться только средних, самых сильных цветков, так как боковые, более слабые, груша все равно скинет.

Если вы заинтересованы в урожае, то потрудиться, конечно, придется. Но если груша одна или две, то за день вы управитесь. Старайтесь не пропускать соцветий, для этого, по расположению каких-то приметных веточек — поделите крону на зоны.

Что делать, если вы слишком постарались? И вы понимаете, что груш зреет слишком много, а значит, будут они совершенно мелкими. Да, такое тоже случается при механическом опылении деревьев. В этом случае, как бы ни жалко вам было, но плоды придется прореживать.

На самом деле, чтобы избежать таких проблем, нужно правильно планировать сад. При правильной планировке, плодоносить будет даже одна груша. Радом с грушей нужно высаживать яблоню или айву. Они прекрасно подойдут в качестве опылителей. Расстояние между деревьями не должно быть более 20 метров.

А вот вишня, персик и орех станут плохими соседями для груши. Они не только не смогут помочь в опылении, но и будут угнетающе действовать на деревце. С такими соседями никакого толка, одни проблемы.

Нет ничего не возможного, было бы желание. Любой садовод, имея начальные навыки, сможет помочь своей груше, яблоне и другим плодовым деревьям.