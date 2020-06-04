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Европу приготовились спасать от «рыночного разгрома»

Европу приготовились спасать от «рыночного разгрома»Фото: Hannelore Foerster / Getty Images

Европейский центробанк (ЕЦБ) приготовился спасать страны еврозоны от «рыночного разгрома», пишет Bloomberg. На заседании 3 июня ему необходимо будет принять решение о дальнейших действиях по поддержке континентальной экономики.

Пред регулятором будет стоять главный вопрос: стоит ли увеличивать размер программы количественного смягчения, в рамках которой владеющие им национальные центробанки скупают государственные и корпоративные облигации стран еврозоны.

С одной стороны, в расширении программы нет необходимости, поскольку в рамках действующих параметров скупки (на 750 миллиардов евро) можно приобрести еще достаточное количество ценных бумаг. К тому же, по-прежнему свежа новость о дополнительной помощи пострадавшим европейским странам посредством выдачи льготных кредитов из специально созданного по инициативе Франции и Германии фонда на 500 миллиардов евро.

С другой стороны, отказ от расширения может привести к панике на европейском долговом рынке, поскольку инвесторы, а вместе с ними и банки, скупающие облигации для перепродажи регуляторам, воспримут такой шаг как сигнал дальнейшего прекращения помощи, отмечают опрошенные изданием аналитики.

Подобное уже происходило в марте, когда глава ЕЦБ Кристин Лагард заявила, что ее ведомство может не предпринимать никаких действий для «успокоения рынка». Однако реакция рынка была обратной: ставки по госдолгу, особенно в менее надежных с точки зрения инвесторов странах, пришлось повышать из-за ослабления спроса.

По оценке экспертов, на ближайшем заседании большинство центробанков согласится с расширением программы смягчения (скорее всего, до общего триллиона евро), но перевес будет небольшим: примерно 60 процентов против 40, которые попросят об отсрочке решения.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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