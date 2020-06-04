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Финал Лиги чемпионов-2019/20 может пройти в России

Финал Лиги чемпионов-2019/20 может пройти в России

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) рассматривает вариант проведения финального турнира Лиги чемпионов сезона-2019/20 в России, сообщает немецкое издание Bild.

УЕФА, утверждают источники издания, направил национальным ассоциациям документы по запланированному мини-турниру. Принять "Финал четырех" выразили готовность Германия, Португалия и Россия. Требованием для получения прав на проведение соревнований стало предоставление принимающей страной налоговых льгот.

Решение о месте и формате проведения мини-турнира планируется принять на заседании исполкома UEFA 17 июня. Организаторы собираются провести соревнования в период с 8 по 29 августа, они пройдут в течение десяти дней.

"Стамбул испытывает некие затруднения. Окончательно это выяснится 17 июня. Возможность провести подобный турнир есть у многих стран, и Россия в их числе, конечно. Безусловно, мы сделали бы все в лучшем виде. Но сейчас сложно говорить об этом, потому что, насколько мне известно, дискуссии такой нет", - отметил генеральный директор оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин, слова которого приводит Р-Спорт.

Как передает агентство Associated Press, в стране, которая получит право проведения финала Лиги чемпионов, также состоятся матчи четвертьфинальной и полуфинальной стадий.

Ранее российский футбольный союз официально подтвердил, что национальный чемпионат в стране начнется 21 июня.

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По материалам: uposters.ru

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