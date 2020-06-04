Флаги ЛГБТ+: история появления и расшифровка цветов

Алексей Вольцев

Каждый год в июне вы можете наблюдать, как соцсети буквально оккупируют хэштеги, мемы, статьи и все-все-все, что связано с ЛГБТ-сообществом. Совпадение? Отнюдь. Дело в том, что июнь – месяц гордости ЛГБТ (ЛГБТК). Именно поэтому вы могли видеть столько #pridemonth хэштегов в Инстаграм и других соцсетях.

Представители квир-сообщества собираются вместе, чтобы пройти маршем по городским центрам. Зрелище действительно впечатляющее. Кругом флаги, яркая одежда и тысячи людей, готовых бороться за свои убеждения.

Пандемия коронавируса спутала карты, пожалуй, всем жителям нашей планеты. Но ЛГБТК-сообщество не сдается – многие ставят изображения флагов в качестве аватарок в соцсетях.

Наверняка многие из вас знакомы лишь с «радужным» флагом. И когда вам на глаза попадаются, например, флаги пансексуалов, бисексуалов или лесбиянок, вы испытываете растерянность: «Это что? А где, ну, радуга?»

Эта статья поможет вам разобраться в многообразии символики одного из самых скандальных сообществ нашего века.

ЛГБТ+ или гей-прайд

Та самая «радуга». Именно этот флаг знаком большинству людей. Он – главный символ всех гей-парадов. Его часто используют для обозначения всего ЛГБТ-сообщества.

Оригинальный дизайн был разработан Гилбертом Бейкером в 1997. С годами цветовая палитра флага претерпела небольшие изменения.

Бэйкер (он умер в 2017 году) утверждал, что каждый цвет флага обозначает нечто свое:

Розовый – секс;Красный – жизнь;Оранжевый – исцеление;Желтый – солнце;Зеленый – природа;Бирюзовый – магия;Голубой – спокойствие;Пурпурный – дух.

«Мне нравится думать, что все эти элементы присутствуют в каждом представителе данного сообщества», – говорил Бейкер.

«Флаги всегда что-то говорят. Если ты вешаешь радужный флаг на лобовое стекло своей машины, значит, ты говоришь о чем-то», – считал он.

Как мы пришли к шестиполосному, всем знакомому флагу? Все объясняется очень просто – было не так-то просто достать розовую и бирюзовую ткани. Но и на этом трансформации флага не завершились.

В 2017 году представители кампании More Color More Pride добавили к флагу две дополнительные полосы – черного и коричневого цветов. Это было сделано для того, чтобы отдать дань уважения «цветным» представителям сообщества.

Новый флаг вызвал у общественности неоднозначную реакцию. Тем не менее, у него появились собственные почитатели. Актриса Лина Уэйт даже появилась в плаще под цвет флага на Met Gala 2018.

Бисексуалы

Флаг для бисексуальных представителей ЛГБТ-сообщества был разработан Майклом Пейджем в 1998 году. Пейдж сказал, что идея флага заключалась в том, что фиолетовый цвет сливается с синим и розовым точно так же, как бисексуалы часто незаметно смешиваются с геями и гетеросексуалами.

Здесь стоит также упомянуть о феномене под названием «бисексуальное освещение» (bisexual lightning).

Это смешение розового, пурпурного и синего цветов, которое используется при съемке фильмов, телешоу и клипов для того, чтобы подчеркнуть принадлежность героев к ЛГБТ-сообществу. Как только общественность прознала об этом трюке, Сеть заполонили «шерлоки», которые делились своими догадками по поводу того или иного эпизода сериала или фильма.

Сообщается, что «бисексуальное освещение» использовалось при создании фильмов «Черная пантера», «Взрывная блондинка», «Логан» и музыкального клипа Жанэль Монэ «Make Me Feel».

Транс-прайд

Этот флаг был создан Моникой Хелмс, ветераном военно-морского флота, совершившей каминг-аут в 1977.

Хелмс придумала транс-флаг в 1999 году, после того как она познакомилась с Майклом Пейджем, и он сказал ей: «Транс-сообщество тоже нуждается во флаге».

Идея дизайна пришла к Хелмс довольно быстро – синий цвет олицетворял транс-мужчин, розовый – транс-женщин, а белая полоса в центре предназначалась для представителей небинарного сообщества.

Она носила этот флаг повсюду в течение нескольких лет. Вместе с ней он побывал более чем на дюжине парадов, но популярность он начал набирать только в 2013 году.

Квиры и «цветные»

В 2018 году дизайнер Дэниел Квазар начал кампанию по «перезапуску» флага гордости, чтобы сделать его более инклюзивным, добавив пятицветный шеврон, чтобы представлять квиров (queer – собирательный термин для сексуальных и гендерных меньшинств) разной расовой принадлежности и транс-сообщество.

Сам Дэниел – квир и небинарный представитель ЛГБТ-сообщества. Он сказал, что пятиполосная стрелка была добавлена к оригинальному шестицветному флагу для того, чтобы отразить все многообразие и все аспекты сообщества.

Лесбиянки

Нельзя сказать, что флаг, олицетворяющий лесбиянок, можно часто увидеть на прайд-маршах. Но тем не менее, он заслуживает внимания.

Флаг олицетворяет букву «Л» в названии ЛГБТ-сообщества. Сам он выполнен в красивых розовых цветах. Но многие лесбиянки предпочитают другие символы своей сексуальной принадлежности – два пересекающихся символа Венеры или же традиционный радужный флаг.

Вы можете увидеть этот флаг несколько адаптированным, либо смешанным с другими флагами, либо с ярко-красным поцелуем в углу.

Интерсекс-сообщество

Термин «интерсекс» обозначает человека, который родился с различными половыми признаками, включая хромосомы, гонады, половые гормоны или гениталии, которые не соответствуют типичным определениям «мужского» или «женского» пола.

Разработанный правозащитной группой Intersex Human Rights Australia в 2013 году, флаг интерсекс-прайда намеренно держится подальше от традиционно гендерных цветов синего и розового, чтобы отдать дань уважения интерсексуальному сообществу.

«Круг неразрывен и не орнаментирован, символизируя целостность и полноту, а также наши потенциальные возможности. Мы все еще боремся за телесную автономию и генитальную целостность, и это символизирует право быть тем, кем и как мы хотим быть», – так интерсекс-люди объясняют дизайн своего флага.

Пансексуалы

Многие люди рассматривают пансексуальность либо как влечение независимо от пола, либо как влечение ко всем полам.

Создатель флага неизвестен, но он начал использоваться в интернете в 2010 году и с тех пор стал частым зрелищем на мероприятиях Pride по всему миру.

Пансексуальные люди описывают флаг как проявление влечения к мужчинам (голубая полоса), женщинам (розовая) и людям другого пола (желтая).

Асексуалы

Асексуалы – люди, которые почти или совсем не испытывают сексуальных чувств и желаний к кому-либо.

Согласно некоторым данным, флаг был создан в 2010 году в рамках конкурса Asexuality Visibility and Education Network (AVEN). Как и во всех других флагах, каждая цветная полоса асексуал-прайд флага имеет свое значение.

Черная полоса – асексуальность, серая полоса – демисексуальность (ограниченное сексуальное и романтическое влечение), белый – сторонники движения, а пурпурный олицетворяет все сообщество в целом.

Полисексуалы

Полисексуальность – это термин, используемый для обозначения людей, которых привлекают два или более полов, но не обязательно все из них.

Он также может использоваться в качестве зонтичного термина для таких идентичностей, как бисексуальность и пансексуальность, но многие используют полисексуальность как самоидентификацию.

Говорят, что розовая полоса символизирует влечение к женщинам, синяя – к мужчинам, а зеленая – к людям другого пола.

Полиаморы

Полиаморы могут иметь открытые сексуальные и романтические отношения с несколькими людьми одновременно.

Флаг разработан Джимом Эвансом. Синяя полоса олицетворяет честность, красная – любовь, черная – борьбу с дискриминацией. Символ Пи в середине флага используется потому, что это первая буква в греческом слове для обозначения полиамории, а также он олицетворяет собой эмоциональную привязанность к другим людям.

Небинарное сообщество

Небинарность – термин, обозначающий гендерную идентичность, не являющуюся исключительно мужской или женской.

Флаг разработан в 2014 году семнадцатилетним Каем Роуэном. Желтая полоса флага призвана отделить небинарных людей от бинарных, белая олицетворяет людей с множественным гендером, пурпурная предназачена для тех, чей гендер – это смешение мужского и женского гендеров, а черная предназначена для тех, кто вовсе не имеет гендера.

Гендерквиры

Это еще одна из форм небинарной идентичности, флаг которой был придуман художником и режиссером Мэрилин Рокси в 2011 году.

Каждая из трех полос флага имеет свое собственное значение, причем андрогинность представлена лавандой, агендерные люди представлены белым цветом, а небинарные идентичности – зеленым.

Гендерфлюид

Гендерфлюиды – люди, чья гендерная принадлежность может меняться.

Имя создателя и дата создания флага неизвестны, зато есть немало информации о значении каждой цветной полосы: розовая и голубая олицетворяют женственность и мужественность, а фиолетовая – мужественность и женственность одновременно, черная – отсутствие гендера, а белая олицетворяет все гендеры сразу.

Твинки

Этот флаг не является частым гостем прайд-мероприятий, но он широко используется онлайн.

Твинки – одна из самых крупных и сексуализированных гей-субкультур. Твинки – это молодые люди (подростки до двадцати лет) или же те, кто выглядят заметно моложе своих лет. У них стройное телосложение, они привлекательны и не имеют волос на лице и теле.

Конкретной трактовки флага нет. Многие считают, что розовый цвет олицетворяет женскую природу геев, а символ Марса – мужскую.