Франция перешла ко второму этапу снятия карантина

Анастасия Иванова

Во Франции начался второй этап снятия ограничительных мер, введенных из-за пандемии COVID-19. В большинстве регионов страны уже работают рестораны, бары, отели и пляжи.

ФРАНЦИЯ ОТКРОЕТСЯ ЕВРОПЕ С 15 ИЮНЯ

Со 2 июня во Франции началась реализация второго этапа снятия противокоронавирусных ограничений. Об этом подробно рассказала участникам вебинара на платформе «Академии АТОР» Инесса Короткова, региональный директор Atout France Россия.

Наиболее строгие правила действуют пока в Парижском регионе. Если во всех других частях страны уже заработали рестораны и бары, в Парижском регионе пока разрешено открыться только террасам.

В стране открываются парки, сады, отели, пляжи, большие музеи и исторические памятники. Парки развлечений также возобновляют работу со 2 июня. Исключение – Парижский регион (22 июня в рамках 3 этапа снятия ограничений).

Жители уже могут свободно перемещаться внутри страны. С 15 июня откроются и границы Франции со странами ЕС.

САНИТАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В ОТЕЛЯХ И НА ТРАНСПОРТЕ

Второй этап предполагает соблюдение ряда мер санитарной безопасности. Так, персонал отелей и ресторанов должен носить маски. Гости ресторанов могут снять маски только за столом. В отелях осуществляется зонирование общественных пространств (вход, ресепшн, холлы, лифт), чтобы избежать скученности. Количество гостей, обслуживаемых за завтраком, должно быть ограничено.

Аналогичные меры применяются в ресторанах – столы стоят в метре друг от друга, а за столом может сидеть максимум 10 человек. На входе в кафе и рестораны находится антисептик, но контакты людей сводятся к минимуму: гостям предлагается бесконтактное меню, взимается бесконтактная оплата, а на барной стойке устанавливается экран.

Свои ограничения вводятся на транспорте (самолет и поезд). Это социальное дистанцирование, ношение масок, дезинфекция, измерение температуры (на транспорт допускаются только пассажиры, у которых она не более 38 градусов).

В самолетах Air France установлена система рециркуляции воздуха, которая позволяет создавать обновляемую каждые три минуты воздушную среду.

На железной дороге количество поездов и продаваемых билетов регулируется в соответствие с обеспечением санитарных норм. Пассажиры размещаются в креслах через одного.