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Глава Югры проведет прямой эфир в аккаунте ЭИСИ

Глава Югры проведет прямой эфир в аккаунте ЭИСИ
Фото: https://ugra-news.ru/

В аккаунте Instagram экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) состоится прямой эфир с губернатором Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Натальей Комаровой.

Эфир пройдет в рамках проекта "Регионы о главном" и состоится 4 июня в 11:00 в Instagram.

"Обсудим, как Югра справляется с пандемией, планы по восстановлению экономической и социальной сфер после снятия ограничительных мер, перспективы развития в "посткоронавирусный период" и актуальные стратегические задачи региона", - говорится в сообщении ЭИСИ.

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По материалам: uposters.ru

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