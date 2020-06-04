Хафтар «оступился» в аэропорту Триполи на фоне интенсивной дипломатии

Анастасия Иванова

Формирования Правительства национального согласия (ПНС) Ливии, которое возглавляет Фаиз Сарадж, накануне вечером, 3 июня, вытеснили подразделения Ливийской национальной армии (ЛНА) под командованием маршала Халифы Хафтара из международного аэропорта Триполи. Бездействующая уже несколько лет воздушная гавань в 25 километрах к югу от столицы перешла под контроль ПНС на фоне интенсивной дипломатии, направленной на установление режима прекращения огня в североафриканской стране.

На видео, появившихся в Сети поздно вечером в среду, лояльные ПНС боевики разъезжают на пикапах среди разбитых снарядами пассажирских самолётов и позируют возле здания аэропорта.

По состоянию на утро 4 июня, зона боевых действий проходит уже за пределами аэропорта, расположенного в районе Каср бин Гашир, передаёт в четверг турецкое государственное информагентство Anadolu.

Поскольку ЛНА оказалась вытеснена почти из всех её опорных точек рядом с Триполи, где заседает ПНС, военные эксперты ожидают в ближайшие часы активизации боевых действий в районе двух крупных населённых пунктов к югу от Триполи. Это город Гарьян, который остаётся под контролем ПНС, и Тархуна, удерживаемая войсками Хафтара.

Впрочем, не исключено, что ведущиеся со вчерашнего дня интенсивные дипломатические консультации с участием посланников ПНС и ЛНА в разных странах, в том числе и в России, приведут к фиксации нынешнего статус-кво на ливийском фронте и заключению соглашения о перемирии.

Сообщалось, что Фаиз Сарадж должен посетить Турцию, в то время как его заместитель, вице-премьер Ахмед Матика и министр иностранных дел ПНС Мухаммед Сияла 3 июня прибыли в Москву, где провели встречу с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Стороны обсудили «основу для налаживания межливийских переговоров с целью выработки компромиссных решений имеющихся проблем и формирования единых государственных органов власти в стране», говорилось в заявлении российского внешнеполитического ведомства по итогам переговоров.

«То, что законное правительство Ливии (имеется в виду ПНС. — Ред.) теперь одержало верх, должно рассматриваться как возможность для политического решения», — заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в телевизионном интервью 3 июня.

Тем временем Халифа Хафтар, по данным информированных источников, отправился в Египет, чтобы встретиться с военно-политическим руководством соседней Ливии крупнейшей арабской республики.

Напомним, в Ливии развернулась новая опосредованная война (proxy war) на пространстве Большого Ближнего Востока. Здесь ширится заочное противостояние между Турцией, которая опекает ПНС и направила на ливийский фронт тысячи сирийских боевиков-исламистов, а также ударные системы, и арабскими монархиями Персидского залива, среди которых особенно выделяются ОАЭ. Абу-Даби поставляет Ливийской национальной армии, помимо прочего, боевые дроны.

Маршал Хафтар пользуется поддержкой России, Египта, Франции, Саудовской Аравии, ОАЭ. На стороне ПНС Сараджа — Турция и Катар.

Халифа Хафтар и Фаиз Сарадж в начале этого года согласились на перемирие, которое формально вступило в силу в полночь 12 января, но фактически не соблюдалось. По итогам переговоров в Стамбуле 8 января президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган приняли совместное заявление, в котором, в частности, содержался призыв к воюющим сторонам в Ливии объявить перемирие.

Берлинская конференция, прошедшая 19 января, была призвана стать логическим продолжением межливийских переговоров, которые состоялись 13 января в Москве. 3 февраля военные представители враждующих сторон в ливийском конфликте начали переговоры под эгидой ООН в Женеве, направленные на обеспечение прекращения огня после 10 месяцев боевых действий на подступах к Триполи. Это стало результатом достигнутой по итогам берлинской конференции договорённости ЛНА и ПНС создать комитет по мониторингу прекращения огня по формуле «5+5»: по пять представителей с каждой стороны. Однако данные усилия усадить Хафтара и Сараджа за стол переговоров завершились ничем