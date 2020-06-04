Хорошая новость от главного врага США: китайский эксперт восхитился Су-57

Алексей Вольцев

Россия совершила прорыв в разработке истребителя пятого поколения Су-57, испытав беспилотный режим полета, пишет эксперт китайского портала Sohu.

Он напомнил, что американские ВВС в последнее время теряют один самолет за другим.

"Когда произошло крушение истребителя F-22, от главного врага США, напротив, поступили хорошие новости. <…> Су-57 стал первой боевой машиной пятого поколения с возможностями истребителей шестого поколения", — отмечается в материале.

Журналист пишет, что важнейшими характеристиками истребителей шестого поколения являются возможность беспилотного управления и боеспособность искусственного интеллекта. Эти качества позволят повысить мобильность самолетов, так как сейчас они ограничены предельными перегрузками, которые может выдержать пилот.