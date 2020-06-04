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Играет на снижение. Нефть дешевеет из-за неопределенности заседания ОПЕК+

Играет на снижение. Нефть дешевеет из-за неопределенности заседания ОПЕК+
Мировые цены на нефть в четверг утром падают на фоне неопределенности по поводу предстоящего заседания ОПЕК+, передает РИА Новости.

По состоянию на 7:53 мск цена фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent на август снижалась на 1,48% – до 39,2 доллара за баррель. Июльские фьючерсы на нефть марки WTI дешевели на 2,06%, составив 36,52 доллара за баррель.

Встречу ОПЕК+ планировалось провести 9-10 июня, но затем стал обсуждаться перенос заседания на 4 июня.


сообщало, что мировые цены на нефть растут на фоне сделки ОПЕК+.
# Экономика
По материалам: ria.ru

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