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Индийские военные пройдут по Красной площади в День Победы

Индийские военные пройдут по Красной площади в День ПобедыФото: Александр Вильф / РИА Новости

Индийские военные примут участие в параде Победы в Москве, который состоится 24 июня. Об этом рассказал посол России в этой стране Николай Кудашев, передает РИА Новости.

«С нетерпением ожидаем прохода по Красной площади индийских военнослужащих», — сказал дипломат. Он добавил, что в данный момент ведутся необходимые приготовления к этому событию в День Победы. Известно, что во время парада диктор расскажет о вкладе Индии в общую победу над нацизмом.

Индия во время Второй мировой войны входила в Британскую империю. За годы войны через ее вооруженные формирования прошли свыше 2,5 миллионов человек, подавляющее большинство которых надели форму добровольно. Таким образом силы Индии стали крупнейшей в истории человечества добровольческой армией, к моменту завершения боевых действий индийские войска состояли из 25 пехотных, 1 танковой и 2 воздушно-десантных дивизий, 20 пехотных и 2 танковых бригад, а также нескольких сотен отдельных полков и батальонов.

Ранее сообщалось, что сербские военные примут участие в Параде Победы 9 мая в Москве. Министр обороны этой страны Александр Вулин отметил, что в нем примут участие 75 сербов.

Из-за распространения коронавируса традиционный парад Победы 9 мая отменили. В конце прошлого месяца президент России Владимир Путин поручил провести мероприятие 24 июня — по его указу этот день объявлен выходным.

# В мире
По материалам: lenta.ru

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