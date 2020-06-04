Информационная безопасность России: новые вызовы

Вадим Карасев

В пресс-центре МИА "Россия сегодня" прошел круглый стол "Информационная борьба против России: конструируя образ врага". Поводом стала презентация доклада, где разбирались конкретные механизмы информационной войны, которая давно уже перешла на новый уровень. Теперь в ней участвуют не только политики и журналисты, но и полноценные "кибервойска" и спецслужбы. Всё, как и положено во время боевых действий: прописаны этапы реализации, определены специфические цели, удары рассчитываются с нанесение максимального экономического урона.

Сегодня создание нужных мнений стало главным стратегическим оружием в руках государства. По мнению экспертов, речь уже давно идет не о конкурентном воздействии, а о серьезном противостоянии.

"Речь идет не о каком-то отдельном эпизоде и информационном поводе. Речь идет о системной и серьезной работе, которая ведется нашими "западными партнерами". По сути, речь идет о такой незаметной войне, информационном противоборстве с Россией с множеством мультипликативных эффектов, которых они достигают самыми разными способами», - считает директор Центра политической информации Алексей Мухин.

Отсутствие реакции со стороны мирового сообщества способствует не только продолжению, но и усилению неправовых методов работы со стороны США. Сейчас "странами-врагами" признаны Россия и Китай, и США больше не стесняется открыто обвинять нас как в собственных грехах, так и вовсе в вымышленных.



"Незаметная война" становится более заметной. Американская модель бездоказательных обвинений плавно перешла и на европейские территории и была подхвачена политиками Запада.

Например, Ангела Меркель бездоказательно обвинила якобы российских хакеров во вмешательстве в выборы в Бундестаг в 2015 году. Несмотря на фабрикацию материалов, обвинение носило резонансный характер.

Некое подчинение Европы американской модели связано с недавним историческим контекстом. В начале нулевых европейские спецслужбы оказались подчинены США, отказавшись от части своего суверенитета. При этом, в неофициальных беседах европейские эксперты признают, что стали заложниками и играют в этой странной игре пассивную вспомогательную роль.

Профессор Военной академии наук Сергей Судаков рассказал, что в США сегодня действует 17 спецслужб, которые ведут дуэль с российскими силовыми структурами. Мотив для американцев элементарный – борьба за бюджеты. Даже спецслужба береговой охраны США вступила в гонку за бюджетами, несколько раз сделав выпад в сторону России.

При этом, все эксперты соглашаются, что нарастающая агрессия со стороны американских спецслужб связана с постепенной потерей контроля над ситуацией. Как выразился А.Мухин: "загнанная в угол крыса бросается на тех, кто ее туда загнал. Поэтому они бросаются на российские спецслужбы". Цель – добиться смягчения позиции российского руководства по определенным вопросам. Стратегической задачей определен доступ к российским ресурсам и отказ России от национальных интересов.

По мнению экспертов, уже можно говорить о том, что стала понятна следующая цель атаки – социальная сфера.

Генеральный директор АО УК "Спутник" Александр Лосев напомнил, что сейчас главный инструмент борьбы против России – санкции.

Телеведущая Анна Шафран напомнила о недавнем инциденте, когда американская сеть YouTube заблокировала три крымских канала, в которых совокупный просмотр приближался к миллиарду. Таким образом, подтверждается тезис о том, что объяснения причин и правовых актов в информационной работе против России больше нет.

По мнению Шафран, победить невозможно только обороняясь, поэтому необходимо наступление. В нашем случае это может быть создание своих собственных платформ, которые Россия будет продвигать вовне. В России очень квалифицированные IT компании, а технические и интеллектуальные ресурсы страны позволяют создавать свои площадки. При этом, важным преимуществом здесь будут являться архивы и документы, к которым всегда можно апеллировать в споре с "мнениями" американских экспертов.

Сегодня США формируют матрицу реальности. Так называемое американское превосходство держится на мифах, которые сами США и тиражируют вовне. Американская исключительность – мир большого спектакля, где цена – человеческие жизни.

Эксперт АО "Крибрум" Артем Курицын определяет twitter, как наиболее значимый ресурс для работы американских спецслужб из-за его наибольшей подвижности. Пользователи twitter быстрее реагируют на информационную повестку. Любой пользователь социальных сетей может увидеть один из видов работы наших "партнеров", обратив внимание на хэштеги в сети Twitter. Использование специальных хэштегов, направленных на уязвленные группы населения уже стало нормой.

По мнению директора Международного института новейших государств Алексея Мартынова, сегодня главный ресурс – скорость, с которой определенный тезис попадает в голову человека, не умеющего критически мыслить. И таких людей становится все больше, в основном, за счет клипового мышления.

Главная задача сегодня - предотвратить попытки разрушения государства. По мнению экспертов, в России сегодня необходима стратегия информационной безопасности. В мире сформировался запрос на свободу и справедливость. И этим всегда было сильно российское общество.

Несмотря на все тиражируемые США (и другими странами) фейки, сила - в правде, уважении и конструктивности. И это именно том, что Россия может ждать миру в противовес американской модели потребления и меркантилизма. Если мы сейчас не будем шаг за шагом формировать площадки доверия, мы проиграем. Вся надежда на тех людей, которые шаг за шагом будут говорить правду, не боясь быть освистанными.