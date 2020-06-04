"Я наблюдал, волновался...": Ляшко рассказал, как Зеленский пил кофе в Хмельницком

Анастасия Иванова

Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

В Минздраве не считают, что президент Украины Владимир Зеленский, посетивший со спутниками кафе в Хмельницком 3 июня, нарушил карантинные меры, которые, кстати, для таких заведений собираются ослабить лишь с 5 июня.

Так, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, также бывший в компании Зеленского, но не сидевший за столиком, а стоявший в отдалении, в комментарии изданию LB.ua сказал, что президент и его спутники сначала хотели взять кофе на вынос.

«Мы шли по центральной улице после обеда, хотели взять кофе возле кафе на вынос. Но один из рестораторов в этом кафе сказал нам: „Мы уже готовы сегодня работать по нормам, которые главный санврач вчера озвучил и показал“. Мы зашли в зал посмотреть, реально ли все готово, и как оно будет работать. Чтобы президент убедился, что проблем, если придерживаться всех норм, нет никаких», — рассказал Ляшко и д обавил, что персонал работал в масках и перчатках, соблюдая санитарные нормы.

По словам Виктора Ляшко, он «наблюдал и волновался, но «все прошло гуд». «Мы посмотрели и ушли. Ничего такого не было, как раскрутили. Вчера правительство проголосовало за открытие заведений с 5 июня. Постановление про правила работы было опубликовано позавчера. И президент увидел, как оно может работать — если люди сидят за одним столом, то не больше четырех человек не считая детей (кстати, как видно на фото, за столиком сидят, как минимум, пять человек. — Ред). И могут сидеть без масок во время употребления еды и напитков», — добавил главный санврач.

Он также прокомментировал ситуацию в Киеве, в котором, как и в восьми областях Украины, констатировали неготовность к очередному ослаблению карантинных мер: «Возросла инцидентность в Киеве (более 14 при норме в менее 12. — Ред). Если динамика сохранится, они будут принимать решение по откату назад. Такие решения может принять региональная комиссия. И я не уверен, что такая инцидентность позволит Киеву открыть кафе и рестораны 5 июня».

Тем временем сам Владимир Зеленский заявил, что готов заплатить штраф, если его признают виновным в нарушении карантинных мер. «Я готов заплатить штраф, если я что-то нарушил … Мне сказали, пригласили, я зашел — все там проверили», — цитирует «Украинская правда» Зеленского, отвечающего на вопрос журналистки по поводу кафе в Хмельницком

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», за минувшие сутки в Украине подтвердили 588 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии COVID-19 обнаружили у 25 411 человек.

Фото Офиса президента Украины.