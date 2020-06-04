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Японский политолог настаивает на возврате Курильских островов Россией

Японский политолог настаивает на возврате Курильских островов Россией

Японский журналист и политолог Юкио Касияма призывает власти Японии забрать у России все 4 острова.

Своим мнением он поделился на портале Wedge Infinity. Там он заявляет, что абсолютно уверен в твердости позиции, занимаемой Россией. Но, по соображениям политолога, японские власти не должны отступать от намерений вернуть острова. Также он подчеркивает, что Москва должна отказаться от всех четырех островов, и речи о частичном возврате быть не должно.

Свою точку зрения журналист объясняет тем, что Япония не должна показать всему миру свою слабость в решении этого вопроса. Тем более, оставление ситуации без изменений, грозит обострением отношений с другими странами. Так Южная Корея и Китай уже имеют споры с Японией по поводу территорий, пишет Лента.

Разногласия между Москвой и Токио по поводу Курильских островов ведутся достаточно давно. При этом Россия не признает факта территориального спора, а Япония, в свою очередь, периодически требует возврата Курил.

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По материалам: u-f.ru

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