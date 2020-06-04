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Эксперт рассказал, как Россия помогла кораблю Маска состыковаться с МКС

Эксперт рассказал, как Россия помогла кораблю Маска состыковаться с МКС
Компания Илона Маска SpaceX использовала в своем корабле Crew Dragon российские комплектующие, благодаря которым была обеспечена успешная автоматическая стыковка корабля со станцией, рассказал РИА Новости эксперт в области отечественной космонавтики Вадим Лукашевич.

"Удачная стыковка американского корабля с МКС в автоматическом режиме осуществилась в том числе и благодаря стыковочному адаптеру IDA, основная конструкция которого разработана и изготовлена на головном предприятии Роскосмоса по пилотируемой программе – в Ракетно-космической корпорации "Энергия", - рассказал Лукашевич.

Он отметил, что благодаря этому Crew Dragon может стыковаться к российскому сегменту.

# Россия
По материалам: ria.ru

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