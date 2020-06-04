Эксперты назвали самых популярных онлайн-врачей на самоизоляции

Влада Некрасова

Россияне во время самоизоляции чаще всего обращались за консультациями через интернет к терапевтам, неврологам и гастроэнтерологам, говорится в исследовании банка "Открытие" и страховой компании "Росгосстрах жизнь", имеющемся в распоряжении РИА Новости.

"Наиболее высоким спросом среди клиентов банка "Открытие" пользовались терапевт, невролог, гастроэнтеролог, дерматовенеролог и оториноларинголог. На онлайн-приемы пульмонолога, несмотря на пандемию коронавируса, пришлось лишь 3% от общего числа консультаций", - сказано в исследовании.

Больший интерес к услуге телемедицины проявили женщины: их среди пользователей оказалось на 44% больше, чем мужчин. При этом мужчины оказались более активными пациентами и использовали сервис на 10% чаще, чем женщины.