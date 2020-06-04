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Эксперты рассказали, когда компании в России восстановятся после COVID-19

Эксперты рассказали, когда компании в России восстановятся после COVID-19
Большинство российских компаний смогут восстановиться от последствий распространения нового коронавируса в течение года, показало исследование сервиса поиска работы и подбора персонала "Работа.ру", которое есть в распоряжении РИА Новости.

В исследовании в мае приняли участие одна тысяча представителей российских компаний из всех регионов России.

"Большинству компаний на восстановление требуется не более года: 17% компаний вообще не потребуется время на восстановление, 13% представителей российских компаний отметили, что они восстановят бизнес в ближайшие пару месяцев, 19% компаний уложатся в полгода. До года потребуется на перезапуск всех процессов 21% российского бизнеса", - показало исследование.

Каждая пятая российская компания планирует восстанавливаться более года. В варианте "Другое" (10%) респонденты чаще всего отмечали, что будут перезапускать бизнес около полутора лет или закроют его.


Более половины (54%) представителей российских компаний отметили, что во время карантина им пришлось на время приостановить деятельность фирм. В то же время 23% компаний смогли трансформироваться и продолжить работу в онлайн-формате, столько же продолжали работу в обычном режиме.

Работа.ру — входит в экосистему Сбербанка. На сервисе размещено более 17 миллионов резюме, зарегистрировано более 478 тысяч работодателей и публикуется более 200 тысяч вакансий каждый месяц.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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