Эксперты рассказали, когда компании в России восстановятся после COVID-19
В исследовании в мае приняли участие одна тысяча представителей российских компаний из всех регионов России.
"Большинству компаний на восстановление требуется не более года: 17% компаний вообще не потребуется время на восстановление, 13% представителей российских компаний отметили, что они восстановят бизнес в ближайшие пару месяцев, 19% компаний уложатся в полгода. До года потребуется на перезапуск всех процессов 21% российского бизнеса", - показало исследование.
Каждая пятая российская компания планирует восстанавливаться более года. В варианте "Другое" (10%) респонденты чаще всего отмечали, что будут перезапускать бизнес около полутора лет или закроют его.
Более половины (54%) представителей российских компаний отметили, что во время карантина им пришлось на время приостановить деятельность фирм. В то же время 23% компаний смогли трансформироваться и продолжить работу в онлайн-формате, столько же продолжали работу в обычном режиме.
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