Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Эмин Агаларов переболел коронавирусом

Эмин Агаларов переболел коронавирусом

40-летний азербайджанский певец Эмин Агаларов рассказал, что у него появились антитела к COVID-19: в инстаграм-эфире с 43-летним оперным певцом Юсифом Эйвазовым он признался, что переболел коронавирусом и уже вернулся к работе. Для меня это было что-то новое. Две недели я был дома один. Хотя вообще никогда не был один в своей жизни, ни одной минуты. Так что встретился с самим собой впервые за 40 лет. И был удивлен встрече с этим человеком. Полностью выздоровел. У меня есть антитела, — сказал Агаларов.


Юсиф Эйвазов и Эмин Агаларов

Артист отметил, что сильный иммунитет помог ему перенести коронавирусную инфекцию в легкой форме, а основным симптомом была потеря обоняния. Эмин рассказал, что однажды утром не почувствовал аромат своего одеколона. Обратившись в клинику и сдав анализ, он получил положительный результат теста на COVID-19. Агаларов решил не будоражить общественность этой новостью, поэтому рассказал о ней постфактум, когда вылечился и вернулся к работе.


Эмин Агаларов


# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

Последние новости

Украинский «Нафтогаз» призвал США положить конец «Северному потоку-2»
Украинский «Нафтогаз» призвал США положить конец «Северному потоку-2»
Помпео прокомментировал новые требования NASDAQ к компаниям
Помпео прокомментировал новые требования NASDAQ к компаниям
США выделили ряду стран $180 миллионов на приобретение аппаратов ИВЛ
США выделили ряду стран $180 миллионов на приобретение аппаратов ИВЛ
Обнаружены мошеннические приложения для iPhone
Обнаружены мошеннические приложения для iPhone
На Всемирном саммите по вакцине собрали 8,8 миллиарда долларов
На Всемирном саммите по вакцине собрали 8,8 миллиарда долларов
Кандидаты на пост президента СБР могут подать документы до 26 июня
Кандидаты на пост президента СБР могут подать документы до 26 июня
В России назвали незаконными угрозы США санкциями «Северному потоку-2»
В России назвали незаконными угрозы США санкциями «Северному потоку-2»
В России резко выросли продажи электронных копий Конституции
В России резко выросли продажи электронных копий Конституции
Армия США разрабатывает новое оружие массового уничтожения
Армия США разрабатывает новое оружие массового уничтожения
Минюст хочет пронумеровать коллекторов
Минюст хочет пронумеровать коллекторов
Лунное затмение 5 июня 2020 года: три сильных обряда на удачу
Лунное затмение 5 июня 2020 года: три сильных обряда на удачу
Солист «Иванушек» вспомнил о тайном романе с Жанной Фриске
Солист «Иванушек» вспомнил о тайном романе с Жанной Фриске

Топ на сегодня

Кадыров порассуждал о вреде вышек 5G и чипировании
Кадыров порассуждал о вреде вышек 5G и чипировании
Мадуро обвинил Колумбию в подготовке новых вторжений в Венесуэлу
Мадуро обвинил Колумбию в подготовке новых вторжений в Венесуэлу
В Швеции появилась "вакансия мечты" с зарплатой в две тысячи долларов
В Швеции появилась "вакансия мечты" с зарплатой в две тысячи долларов
Кремль отреагировал на слова Трампа о необходимости нового «ядерного пакта»
Кремль отреагировал на слова Трампа о необходимости нового «ядерного
Трамп передумал бросать армию на бунтующие города
Трамп передумал бросать армию на бунтующие города

Еще по теме

"Сюрприз": Эмин Агаларов и Кети Топурия записывают дуэт
Эмин Агаларов рассказал, когда вновь женится
СМИ: Эмин Агаларов и его жена Алена Гаврилова станут родителями
Вечерний Ургант - Эмин Агаларов (07.12.2017)