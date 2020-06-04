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Эмма Уотсон поддержала акцию против расизма и рассердила пользователей

Эмма Уотсон поддержала акцию против расизма и рассердила пользователейЭмма УотсонФото: Frazer Harrison / Getty Images

Британская актриса Эмма Уотсон поддержала акцию против расизма и рассердила пользователей. В рамках флешмоба Blackout Tuesday она опубликовала три поста с черным квадратом в своем Instagram-аккаунте.

Многих юзеров возмутило, что она добавила к ним белую рамку, чтобы картинки соответствовали оформлению остальных публикаций на ее странице. Других же расстроило, что артистка не высказалась о проблеме, не призвала помочь темнокожим при помощи денег или петиций.

«Серьезно? Ты даже не запустишь ссылку на петицию или страницу со сбором донатов? Подруга, у тебя очень посещаемый аккаунт, используй это», — отреагировала подписчица с ником esracroc. «Это все, на что ты способна? Ожидал большего от активистки», — написал юзер joq9. Многие также оставляли комментарий: «Открой свой кошелек». Таким образом люди призывали Уотсон оказать финансовую помощь.

В другом посте звезда отреагировала на критику. Она отметила, что осознает, что в прошлом и настоящем человечества можно увидеть много проявлений расизма, и пообещала, что в ближайшее время будет использовать свои социальные сети для распространения информации об этой проблеме. «Я вижу вашу злость, грусть и боль. Я не могу представить, что вы чувствуете, но это не означает, что я не буду пытаться», — написала Уотсон.

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

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