Эрдоган отказал Хафтару в праве быть за столом переговоров по Ливии

Влада Некрасова

Обеспечение стабильности в Ливии является одним из приоритетов внешней политики Турции. Об этом заявил президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган на совместной пресс-конференции с главой Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фаизом Сараджем сегодня, 4 июня, в Анкаре. По словам Эрдогана, «история не забудет тех, кто, поддерживая Хафтара, вверг Ливию в пучину кровопролития», передаёт государственное информагентство Anadolu.

Далее турецкий лидер указал, что командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) маршал Халифа Хафтар не может принимать участия в переговорах по ливийскому конфликту. «Лицо, чьи действия постоянно угрожают будущему Ливии, не вправе быть представленным за столом переговоров», — сказал он.

Турция не оставит собратьев в Ливии наедине с угрозой «наёмников и путчистов», заверил Эрдоган стоящего рядом с ним Сараджа, подчеркнув, что Анкара будет на всех международных платформах поддерживать усилия ПНС по справедливому урегулированию ливийского конфликта.

Президент Турции сообщил, что по итогам переговоров с главой ливийского правительства принято решение о расширение сфер сотрудничества в Ливии. «Турция и Ливия планируют углубить взаимодействие, в том числе, по вопросу разведки и бурения месторождений в Восточном Средиземноморье», — пояснил Эрдоган.

Фаиз Сарадж в свою очередь выразил благодарность Турции за «исторически значимую и решительную позицию по ливийскому конфликту». «Правительство национального согласия Ливии продолжит борьбу вплоть до окончательной победы над противником. Триполи не собирается в последующем проводить переговоры с Халифой Хафтаром», — заявил премьер североафриканской страны.

Как сообщало ИА Newstes, перед тем как прибыть в Анкару, Сарадж направил своих «гонцов» в Москву, где накануне, 3 июня, состоялись переговоры между министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и вице-премьером ПНС Ахмедом Матикой. Тем временем маршал Хафтар, который сам категорически отказывается вести прямые переговоры с Сараджем, направился в соседний Египет на встречу с военно-политическим руководством крупнейшей арабской республики.

Напомним, в Ливии развернулась новая опосредованная война (proxy war) на пространстве Большого Ближнего Востока. Здесь ширится заочное противостояние между Турцией, которая опекает ПНС и направила на ливийский фронт тысячи сирийских боевиков-исламистов, а также ударные системы, и арабскими монархиями Персидского залива, среди которых особенно выделяются ОАЭ. Абу-Даби поставляет Ливийской национальной армии, помимо прочего, боевые дроны.

Маршал Хафтар пользуется поддержкой России, Египта, Франции, Саудовской Аравии, ОАЭ. На стороне ПНС Сараджа — Турция и Катар. В конце ноября 2019 года Анкара и ливийское правительство в Триполи подписали соглашение о военном сотрудничестве, в рамках которого Турция оказывает мощную поддержку ПНС, включая оружейные поставки.

Халифа Хафтар и Фаиз Сарадж в начале этого года согласились на перемирие, которое формально вступило в силу в полночь 12 января, но фактически не соблюдалось. По итогам переговоров в Стамбуле 8 января президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган приняли совместное заявление, в котором, в частности, содержался призыв к воюющим сторонам в Ливии объявить перемирие.

Берлинская конференция, прошедшая 19 января, была призвана стать логическим продолжением межливийских переговоров, которые состоялись 13 января в Москве. 3 февраля военные представители враждующих сторон в ливийском конфликте начали переговоры под эгидой ООН в Женеве, направленные на обеспечение прекращения огня после 10 месяцев боевых действий на подступах к Триполи. Это стало результатом достигнутой по итогам берлинской конференции договорённости ЛНА и ПНС создать комитет по мониторингу прекращения огня по формуле «5+5»: по пять представителей с каждой стороны. Однако данные усилия усадить Хафтара и Сараджа за стол переговоров завершились ничем.