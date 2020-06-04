"Это затронуло мой мозг": победитель "Евровидения" Александр Рыбак признался в многолетней зависимости
34-летний норвежский певец Александр Рыбак откровенно рассказал о своей пагубной зависимости на своей странице в инстаграме. Звезда на протяжении многих лет употреблял препараты.
Александр Рыбак признался, опубликовав пост в том числе и на русском языке, что на протяжении 11 лет скрывал свою зависимость от снотворного и антидепрессантов. Лишь в этом году он решил взять себя в руки.
По словам популярного в России исполнителя, в последние годы зависимости таблетки сделали его слабым и тревожным.
Александр Рыбак заявил, что знает множество людей, которые борются с подобными проблемами, поэтому в течение следующих недель он собирается делиться своим опытом. Как отметил артист, он был бы рад, если кому-то это поможет.
Напомним, Александр Рыбак стал победителем "Евровидения-2009", которое проходило в Москве. Тогда он исполнил песню "Fairytale".
Почти 10 лет спустя музыкант принял участие в "Евровидении-2018" с песней "That’s How You Write A Song".
Как писал ранее NEWSTES, Little Big проиграли "Евровидение" в зрительском голосовании, не попав даже в тройку лидеров.