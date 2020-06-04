Кадыров порассуждал о вреде вышек 5G и чипировании

Вадим Карасев

Рамзан КадыровФото: Telegram-канал Kadyrov_95

Глава Чечни Рамзан Кадыров порассуждал о вреде вышек 5G и чипировании в своем Telegram-канале.

По мнению Кадырова, активность сторонников теорий заговора на эту тему особенно возросла на фоне эпидемии коронавируса. «Начитавших различных околонаучных статей, все кому не лень возомнили себя экспертами и пугают общество зловещими вышками 5G, массовым чипированием людей и прочим бредом», — написал он.

Кадыров также опроверг информацию о том, что в республике работает спецтехника по установке 5G-вышек. По его словам, она предназначена для геологоразведочных исследований. Кроме того, для их работы не выделены необходимые частоты, подчеркнул глава Чечни.

В начале мая жители селения Ногир в Северной Осетии, не верящие в существование коронавируса, сожгли сотовую вышку и оставили населенный пункт без связи. Похожий случай произошел и в Ростове-на-Дону. Жители окружили сотовую вышку, испугавшись заразиться от нее коронавирусом из-за вредного излучения, и устроили так называемый сидячий митинг, чтобы к ней не подключили оборудование.