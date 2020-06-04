Как распознать прослушку смартфона, рассказал эксперт-аналитик

Вадим Карасев

Многие люди обеспокоеныы личной безопасностью в Интернет, при пользовании смартфонами. О том, как обезопасить себя от прослушивания через мобильный телефон, рассказал в интервью Прайм Денис Кусков, глава информационно-аналитического агентства TelecomDaily.

Эксперт перечислил самые главные критерии, которые должны насторожить пользователей смартфонов, так как являются свидетельством установки на телефоне стороннего приложения для прослушки:

дополнительное программное обеспечение, которое вы не устанавливали;самостоятельно установившиеся приложения;периодические выключения и включения смартфона;беспричинный перегрев;быстрая разрядка батареи в неактивном режиме.

Денис Кусков порекомендовал владельцам смартфонов периодически мониторить свой телефон на предмет появления в нём новых незнакомых программ и приложений.

Кроме этого эксперт посоветовал также установить специальные программы, которые не дадут работать подобным приложениям, если они всё-таки самостоятельно появились в смартфоне.

Можно с этим вопросом обратиться к специалистам в сервисный центр.