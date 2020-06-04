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Как в Москве 50-х улучшали быт

Как в Москве 50-х улучшали быт

В середине 50-х годов Совет Министров РСФСР констатировал, что бытовое обслуживание населения в столице не отвечает должному уровню. Сеть химчисток и прачечных была развита слабо, большинство парикмахерских и ремонтных мастерских плохо оснащены, заказы по пошиву одежды и обуви выполняются не в срок и некачественно. Чтобы исправить эти проблемы, были приняты прежде всего организационные меры: постановлением Совмина от 4 июня 1956 года в Мосгорисполкоме создали управление бытового обслуживания населения.

В его ведение от профильных министерств были переданы все ателье, прачечные и прочие объекты бытовых услуг, как действующие, так и строящиеся. Также было решено увеличить срок обучения портных верхней одежды до 18 месяцев, а учеников-закройщиков и портных лёгкого платья до 12 месяцев. Мосгорисполком получил право продавать предприятиям бытового обслуживания строительные материалы и электротовары, ткани, мебель, мелкий инвентарь и прочие товары, необходимые для их оборудования. А Роспромсвету поручили передать предприятиям по тысяче электроутюгов и закройных ножниц.

# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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