Как в Москве 50-х улучшали быт

Лидия Мартынова

В середине 50-х годов Совет Министров РСФСР констатировал, что бытовое обслуживание населения в столице не отвечает должному уровню. Сеть химчисток и прачечных была развита слабо, большинство парикмахерских и ремонтных мастерских плохо оснащены, заказы по пошиву одежды и обуви выполняются не в срок и некачественно. Чтобы исправить эти проблемы, были приняты прежде всего организационные меры: постановлением Совмина от 4 июня 1956 года в Мосгорисполкоме создали управление бытового обслуживания населения.

В его ведение от профильных министерств были переданы все ателье, прачечные и прочие объекты бытовых услуг, как действующие, так и строящиеся. Также было решено увеличить срок обучения портных верхней одежды до 18 месяцев, а учеников-закройщиков и портных лёгкого платья до 12 месяцев. Мосгорисполком получил право продавать предприятиям бытового обслуживания строительные материалы и электротовары, ткани, мебель, мелкий инвентарь и прочие товары, необходимые для их оборудования. А Роспромсвету поручили передать предприятиям по тысяче электроутюгов и закройных ножниц.