Какие ретроградные планеты самые опасные и почему

Вадим Карасев

Ретроградность планет априори считается негативным астрологическим процессом, но не все планеты одинаково опасны в таком состоянии. Астрологи расскажут, какие из них принесут больше бед, чем другие.

Энергетика человека достаточно уязвима. На нее влияют космические объекты, другие люди, события, состояние здоровья. Ретроградные планеты также оказывают сильнейшее влияние на людей, поэтому очень важно знать о них как можно больше.

Что такое ретроградность

Планеты движутся в определенном направлении, но из-за того, что Земля тоже обращается вокруг Солнца, порой кажется, что та или иная планета движется в обратном направлении.

Конечно, в реальности небесные тела продолжают лететь сквозь космос все с теми же скоростью и направлением, однако астрологи уже тысячи лет назад заметили, что такое состояние планет негативно сказывается на множестве аспектов в жизнях людей.

Какие планеты самые опасные в состоянии обратного движения

Самые опасные ретроградные планеты — это те, которые расположены ближе всего к Земле. Речь идет о «сестре» Земли — Венере, а также о Марсе и Меркурии. Их влияние на отдельных людей и на человечество в целом крайне сильное, несмотря на то, что размер самих планет соизмерим с нашей. Считается, что чем меньше планета, тем ее влияние более скрытое, быстрое и динамичное.

Венера в обычном состоянии помогает восстанавливать жизненные силы, дает больший запас энергии. Также эта планета оказывает созидательное воздействие в любви и взаимоотношениях между людьми. Примечательно, что нормальное движение Венеры как раз ретроградное, то есть, планета действительно движется не так, как все другие.

Когда она начинает двигаться так же, как и остальные, у людей возникает желание бросить начатые дела, появляются приступы лени, усталости. Ретроградность Венеры может негативно сказываться на здоровье и на любовных отношениях. Люди в такие периоды отдаляются друг от друга. Наиболее опасно, когда ретро-Венера находится в Близнецах, Льве, Деве и Рыбах.

Меркурий отвечает не только за финансовую сферу, как принято считать, но и за информационные потоки, а также желание людей взаимодействовать друг с другом. В ретроградном состоянии Меркурий опасен для людей, которые принимают необдуманные решения или рискуют деньгами, здоровьем, положением.

Во время обратного движения Меркурия желательно не рисковать и не подвергать себя опасностям, не тратить лишних денег, не давать пустых обещаний. Меркурий при движении в обратном направлении затрудняет процесс обучения. Запоминать информацию становится очень сложно, да и тяга к знаниям резко падает. Наиболее опасное положение Меркурия в такие периоды происходит в Знаках Овна, Тельца и Льва.

Марс — красная планета, символ войны, силы, грубости. Он дает людям энергию для борьбы, помогает двигаться вперед, несмотря на трудности. Когда Марс ретрограден, многие теряют уверенность в себе и их становится проще сломить. Боевой дух падает, желание развиваться страдает одним из первых. Конечно, многое зависит от положения планеты в такие периоды. Марс наиболее опасен в ретроградном состоянии в Знаках Рака, Девы, Скорпиона и Козерога.

Эксперты сайта dailyhoro.ru отмечают, что Марс в обратном движении способен сделать людей более безрассудными, упрямыми, эгоистичными. Старайтесь не забывать об этом, чтобы не наживать себе неприятностей и врагов. В период ретроградного Марса лучше принимать только взвешенные решения.

Другие планеты и их ретроградность

Остальные планеты являются удаленными на большое расстояние от Земли гигантами, поэтому их воздействие на людей ощутимо меньше. С ним бороться гораздо проще.

Отдельно стоит отметить Плутон: он крайне непредсказуем по своей природе, но только в начале ретроградности. Плутон редко меняет Знак Зодиака, годами задерживаясь на одном месте. Это планета конфликтов, войн и непредсказуемых резких изменений, которые зачастую невидимы.