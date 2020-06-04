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Канада рассмотрит возможность предоставления безвиза Украине

Канада рассмотрит возможность предоставления безвиза Украине
Канада направит в Украину оценочную миссию для изучения возможности заключения соглашения об упрощении визового режима для украинцев. Готовность к такому шагу подтвердила посол Канады в Украине Лариса Галадзе во время встречи с украинским коллегой Дмитрием Кулебой, сообщает пресс-служба МИД Украины.

"Собеседники обсудили вопросы либерализации визового режима между Украиной и Канадой. На запрос главы МИД, госпожа посол подтвердила готовность способствовать направления в Украину соответствующей оценочной миссии Канады", – говорится в сообщении.
В МИД сообщили, что данная миссия определит дальнейшие шаги, которые необходимо будет сделать украинскому правительству для получения упрощенного визового режима.

"Мы стремимся создавать все больше возможностей свободного перемещения по миру для украинских граждан. МИД берет на себя координацию с украинской стороны процесса подготовки к упрощенного визового режима с Канадой ", – отметил Дмитрий Кулеба.
# В мире
По материалам: gogetnews.info

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