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Каннский кинофестиваль 2020 объявил программу отобранных фильмов

Каннский кинофестиваль 2020 объявил программу отобранных фильмов

Организаторы Каннского кинофестиваля не смогли провести его в этом году с 12 по 23 мая из-за пандемии, но фестивальную работу не отменили. Отборочный комитет рассмотрел рекордное число работ (2067 фильмов!), отобрав из них 56 картин. Минувшим вечером их список огласил президент Каннского кинофестиваля Пьер Лескюр вместе с директором Тьерри Фремо в пустом кинозале Дворца фестивалей.

Программу 73-го Каннского кинофестиваля было решено не делить на привычные секции ("Главный конкурс", "Особый взгляд", "Внеконкурсные работы", "Специальные сеансы"), а основной целью отбора участников стало желание привлечь внимание к фильмам, многие из которых первыми выйдут в прокат, когда откроются кинотеатры после карантина. Более того, фильмы-участники Канн-2020 будут отмечены монограммами фестиваля на осенних и зимних киносмотрах.


Директор Каннского кинофестиваля Тьерри Фремо


Организаторы Каннского кинофестиваля объявляют его участников

В списке участников оказались такие фильмы, как "Лето 85-го" (Summer of ’85) Франсуа Озона, "Душа" (Soul) Пита Доктера, "Еще по одной" (Another Round) Томаса Винтерберга, "Французский диспетчер" (The French Dispatch) Уэса Андерсона, Asa ga Kuru Наоми Кавасе, Last Words Джонатана Носситера, "Падение" (Falling) Вигго Мортенсена, "Обыкновенная страсть" (Passion simple) Даниэль Арбид и другие. Кстати, главную роль в фильме Арбид исполнил Сергей Полунин.


Организаторы Каннского кинофестиваля отметили, что некоторые фильмы, которые отборочная комиссия рассматривала в качестве несомненных участников Канн-2020, в итоге не попали в список, так как продюсеры отложили их релизы на следующий год. По слухам, к таким фильмам относится и новая работа Кирилла Серебренникова "Петровы в гриппе".

В своей речи Тьерри Фремо подчеркнул, что 16 картин из 56 отобранных, а это почти треть, созданы женщинами.Мы видим в этом доказательство растущего вклада женщин в развитие современного кинематографа,  — сказал он.

Он также отметил рекордное число дебютантов и растущее число французских лент (в этом году в списке 21 фильм).


# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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