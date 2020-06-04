Карантин в Краснодарском крае продлили, но шансы частично спасти сезон есть

Алексей Вольцев

В Краснодарском крае снова продлили карантин – на этот раз до 21 июня. Туристы и туроператоры готовятся переносить туры, запланированные на июнь. Всех, кто приедет в регион без санаторной путевки и справок, ждут обсерваторы. Туроператоры считают, что сезон еще можно спасти, объявив даты открытия отелей.

ТУРИСТЫ ПОЕХАЛИ – КАРАНТИН ПРОДЛИЛИ

По рекомендациям Роспотребнадзора власти Краснодарского края приняли решение продлить карантин в регионе до 21 июня. Решение продлить ограничения санитарные врачи объяснили приездом в край в последние дни большого числа отдыхающих и увеличением количества авиарейсов в регион, что повышает риски заноса инфекции.

Поэтому до 21 июня в Краснодарском крае сохраняется запрет на бронирование отелей и гостиниц на побережье. Таким образом, пока принимать туристов могут только учреждения санаторно-курортного комплекса с медицинской лицензией, которым разрешено возобновить работу с 1 июня. Таких объектов в регионе 201.

Как подчеркнул губернатор Вениамин Кондратьев, для всех иногородних, прибывающих в регион, сохраняются правила 14-дневной самоизоляции. Исключение – туристы, которые приезжают в по санаторно-курортной путевке и при полном комплекте документов (отрицательный тест на «ковид», справка об эпидокружении и санаторно-курортная карта). Обсерваторы, или, как их назвал г-н Кондратьев, «консерваторы», продолжат работать в регионе до 21 июня.

Выявлять тех, кто прибыл в крае с целью отдыха продолжат на въезде в регион (работают 145 постов ГИБДД), в аэропорту и на железнодорожных вокзалах. «Отлавливать» нарушителей карантинного режима продолжат мобильные группы.

До 21 июня в Краснодарском крае закрытым останется межмуниципальное транспортное сообщение, также продолжат действовать пропуска. Останутся закрытыми торговые и развлекательные центры.

Отдельные послабления, впрочем, будут: с 6 июня в регионе откроются парки, набережные и места общего пользования. В ходе совещания губернатор отметил, что смогут открыться некоторые пляжи, которые будут одобрены Роспотребнадзором. Будут ли это пляжи санаториев – остается неясным.

ПРОДЛЕНИЯ КАРАНТИНА НЕ ЖДАЛИ

Туроператоры, комментируя решение Краснодарских властей, говорят о том, что оно стало для них неожиданностью. Участники рынка надеялись на постепенное снятие ограничений в регионе, открытие объектов туристической инфраструктуры, что в совокупности способствовало бы продажам направления.

«С одной стороны, катастрофы не произошло. Открытия отелей до 20 чисел июня мы не ждали. Другое дело, что даты возобновления гостиниц до сих пор остаются не известными. Это мешает планировать дальнейшую работу как туроператорам и отельерам, так и самим туристам. Людям просто непонятно, на какие даты им можно брать отпуск и ехать на курорт», - говорит генеральный директор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин.

Эксперт добавляет, что если бы сроки возобновления работы отелей были объявлены сегодня, то это был бы сигнал гостиницам начать подготовку, а туристам - бронировать отдых.

«Если объявят, допустим, в 20 числах июня, что отели снова заработают с 1 июля, то люфта в 7-10 дней для продажи туров с заездами в первых числах июля просто может не хватить», - подчеркивает он.

Как резюмирует эксперт, если июнь для массового туризма на краснодарских курортах потерян, то тем важнее задача не потерять и июль. Кроме того, Сергей Ромашкин обращает внимание и на тот факт, что Краснодарский край является своего рода «флюгером» для других курортных регионов страны. И чем быстрее туризм «разморозят» на Кубани, тем активнее пойдет процесс и в других субъектах, например, в Крыму.

ОПЯТЬ ПРИДЕТСЯ ПЕРЕБРОНИРОВАТЬ ТУРЫ

По сообщениям туроператоров, с которыми пообщался «Вестник АТОР», вместе с туристами они снова готовятся перебронировать туры, запланированные в июне, на более поздние даты.

О том, что бронирований с заездами после 15 июня «много», сообщили в туроператорских компаниях «Мультитур» и АЛЕАН. Особенно не повезло тем, чей отдых был забронирован на «закрытые» месяцы – март, апрель и май. Часть таких туристов как раз перенесла заезды на первые две декады июня, так что теперь им снова придется думать, на какой период перебронировать тур – в какой уже раз.

Новых бронирований краснодарских курортов на организованном рынке мало. По оценке Сергея Ромашкина, объемы на текущую дату в 10 раз меньше, чем было год назад. Туроператор «Интурист» приостановил бронирования туров в Краснодарский край с заездами в июне еще в конце мая.

В ANEX Tour говорят, что сейчас речь идет о небольшом количестве заявок, нуждающихся в переносе - не более 100. Среди них туры с перелетом регулярными рейсами, включая невозвратные тарифы, перелетом AZUR air и бронирования только гостиниц.

«Если это туры с невозвратным авиабилетом регулярным рейсом, мы предлагаем туристам рассмотреть другие объекты размещения среди открывшихся в настоящий момент взамен первоначальному бронированию. Если это только проживание в отель, который не будет открыт в забронированный период, то предлагаем сдвинуть даты поездки. По информации от перевозчика программы AZUR air в Сочи откладываются с 15 июня на конец месяца», - прокомментировали в пресс-службе ANEX Tour.

Как считает г-н Ромашкин из «Дельфина» открывшиеся санатории «погоды» на рынке не сделают.

«Это все-таки не массовый туризм, к тому же при требуемых справках и существующих ограничениях отнюдь не все захотят поехать на оздоровление. Немногие готовы все дни отдыха просидеть в санатории и не выйти в город. По нашим оценкам, до конца июня загрузка работающих санаториев не превысит 25%», - констатирует он.

Из-за продления карантина в Краснодарском крае туроператоры ожидают сокращения полетных программ регулярных перевозчиков по направлению на июнь, и соответственно, переноса старта чартерных программ на июль.