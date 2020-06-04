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Киев отказался от консультативного совета по Донбассу, заявили в ЛНР

Киев отказался от консультативного совета по Донбассу, заявили в ЛНР
Киев в одностороннем порядке отказался от создания консультативного совета при политической подгруппе для выработки предложений по политическому урегулированию конфликта на востоке Украины, заявил РИА Новости в четверг представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в этой подгруппе Родион Мирошник.

Контактная группа 11 марта договорилась создать консультативный совет при политической подгруппе для выработки предложений по политическому урегулированию конфликта в Донбассе, был согласован проект документа о его полномочиях и порядке работы. Ожидалось, что решение о создании консультативного совета при контактной группе будет принято на заседании 26 марта, однако в МИД ЛНР заявили, что Киев отказался от обязательств по созданию данного органа. Позже представитель Киева в контактной группе по Донбассу Алексей Резников заявил, что вопрос создания консультативного совета уже нецелесообразен.

"Киев в одностороннем порядке отказался создавать "консультативный совет" в рамках минского формата", - заявил Мирошник.


Собеседник агентства напомнил, что сейчас Резников считает создание "консультативного совета" нецелесообразным, однако, по словам Мирошника, когда договаривались о создании совета и согласовывали этот вопрос, Киев считал этот процесс целесообразным.

# В мире
По материалам: ria.ru

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