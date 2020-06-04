Когда начнутся круизы по рекам России

Анастасия Иванова

Около 20% туристов уже отменили свои речные круизы по России, но большинство готовы переносить даты и менять теплоходы. В этой навигации туристов ждут перемены в принципах питания и анимации, а туроператоров – значительная работа по выполнению требований Роспотребнадзора. Когда начнется навигация, и как изменился спрос – в нашем обзоре.

СТАРТ РЕЧНЫХ КРУИЗОВ ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ

Речные туроператоры, так и не начавшие свои круизы по России из-за эпидемии короновируса, готовы начать навигацию уже в третьей декаде июня. Об этом говорится в совместном пресс-релизе компаний «Речного альянса» – туроператоров «Водоходъ», «Мостурфлот» и «Созвездие».

Тем не менее, эксперты уверены, что, скорее всего, первые теплоходы выйдут в рейс позже.

«Мы ориентируемся на конец июня – начало июля», – сообщила «Вестнику АТОР» Светлана Гончарова, заместитель директора по туризму туроператора «Мостурфлот». Она отметила, что, поскольку режим самоизоляции в Москве был продлен до 15 июня, все круизы компании в первой декаде этого месяца были отменены, а на подготовку теплоходов к следующим датам потребуется время.

Кроме того, туроператорам необходимо соблюсти все предписания регулирующих и надзорных органов. В частности, Роспотребнадзор и Министерство транспорта РФ сейчас готовят рекомендации по внедрению дополнительных санитарно-эпидемиологических мер на теплоходах на 2020 г.

Есть проблемы и с региональными особенностями карантина. В Волгограде, например, режим самоизоляции продлен до 17 июня. Таким образом, можно выйти из Москвы на одних условиях, а в регион прийти на других. Правда, как отмечают эксперты, Ростуризм совместно с Роспотребнадзором готовы выработать единый план работы с туристами во всех регионах РФ, но пока четкой картины этого процесса у компаний нет.

Возникшая неопределенность с датами, по мнению специалистов, негативно влияет на и так уже растревоженных туристов.

«У нас уже была массовая пересадка в мае, сейчас мы всех снова обзваниваем и просим набраться терпения», – отмечает г-жа Гончарова. Люди устали сидеть взаперти, и чем раньше будут решены все вопросы по снятию ограничений, тем быстрее состоятся круизы.

ТЕПЛОХОДЫ ЗАГРУЖЕНЫ, НО ТУРОПЕРАТОРАМ ТРЕБУЕТСЯ ГОСПОМОЩЬ

Несмотря на опасения речных туроператоров, люди не торопятся отказываться от отпуска в этом году. Так, летние продолжительные круизы по наиболее популярным направлениям в Казань и Санкт-Петербург по-прежнему загружены на 70-80%, а из отмененных майских и июньских круизов половина пассажиров тоже отправится в путешествие в этом сезоне – они перенесли даты круиза.

Более сложная ситуация складывается с короткими круизами, продажи которых были приостановлены на неопределенное время. Их загрузка зависит от даты старта навигации и, очевидно, будет нарастать постепенно.

Тем не менее, отменить круиз и вернуть деньги на данный момент планирует 20% всех пассажиров, и это – очень большая цифра.

Эксперты ожидают, что здесь может быть сценарий, схожий с политикой авиакомпаний, которые ввели ограничения на возврат средств, предложив вместо них сертификаты. Стоит отметить, что большинство круизных компаний не уволило своих сотрудников и продолжает поддерживать флот в рабочем состоянии, неся каждый день значительные убытки.

Хотя в начале июня со стороны правительства РФ было решено выделить 320 млн р. судоходным компаниям, осуществляющим морские и речные круизные перевозки, представители отрасли надеются на расширение мер поддержки. И все же, они уверены, что круизная отрасль в очередной раз переживет и этот кризис.

В «Мостурфлоте», например, собственные маркетинговые исследования целевой аудитории от 35 лет показали, что 60-70% москвичей готовы отправиться в круиз, считая этот вид путешествия комфортным и безопасным.

Со своей стороны, компании также стимулируют туристов, предлагая лучшие варианты перебронирования дат и бонусы при своевременной оплате, а также возможные варианты по конструированию собственных, более экономичных, круизов.

КАКИЕ ПЕРЕМЕНЫ ЖДУТ ТУРИСТОВ НА ТЕПЛОХОДАХ?

Наравне с привычными санитайзерами и проверками температуры, в ближайшее время на теплоходах круизных туристов могут ждать и другие нововведения.

Среди них – изменения в системе питания, которое теперь из-за требований социальной дистанции будет происходить в 2 смены. Рассадка в ресторанах предполагается по номерам кают, чтобы за одним столом оказались только члены семьи или те, кто согласился проживать вместе.

Будет ли сохранен «шведский стол», на данный момент сказать трудно – все будет зависеть от требований Роспотребнадзора на момент выхода первого круиза. В любом случае туроператоры разработали технологию обслуживания в двух вариантах.

Точно так же неясен вопрос с обязательным ношением масок на борту. Известно только, что они поступят в свободную продажу, а сотрудники, контактирующие с туристами, как и все остальные члены экипажа, будут снабжены специальными очками, полумасками и всеми необходимыми средствами, согласно требованиям контролирующих органов.

Изменится и анимация на борту. Массовые мероприятия станут дублироваться, чтобы можно было соблюсти дистанцию в группах, добавятся оздоровительные занятия, такие как гимнастика и йога, и, по возможности, большая часть из них будет проводиться на открытом воздухе, то есть на палубе. Игровые комнаты для малышей в ближайшее время на теплоходах не откроются, а в работе с подростками основной акцент будет сделан на активные немассовые мероприятия, например, квесты.

Важно отметить, что все эти требования действительны на текущий момент и могут быть отменены, как только начнется процесс снятия карантинных мер и соответствующих ограничений.

АРЕНДА ТЕПЛОХОДОВ НАБИРАЕТ ПОПУЛЯРНОСТЬ

Введенные запреты оказали влияние и на структуру потребительского спроса. Так, в компании «Мостурфлот» отметили новую тенденцию, выразившуюся в аренде теплоходов.

«Раньше подобных запросов просто не было, а теперь клиенты воспринимают это как возможность организовать безопасное путешествие без посторонних людей, с собственным питанием, программой и т.д.», – говорит г-жа Гончарова.

На предстоящий сезон в компании уже есть заявки на трехпалубные теплоходы «Александр Грин» и «Сергей Есенин», которые снимают для отдыха большой семьи или коллектива. Запросы поступают как от частных лиц, так и от компаний, которые заменили в этом году корпоративный выезд за границу для своих сотрудников на небольшой круиз.