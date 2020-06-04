Когда в Турции откроются делюкс-отели Titanic

Лидия Мартынова

Отельная группа Titanic Hotelsопределилась с датами открытия трех отелей в Турции. Когда смогут вновь заработать все объекты цепочки, читайте в нашем материале.

АНТАЛЬЯ БУДЕТ ЖДАТЬ ВОЗВРАЩЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ ТУРИСТОВ

В интервью турецким СМИ вице-президент Titanic Hotels Темел Айгюн сообщил, что во время пандемии работало два отеля группы: это Titanic Business Kartal, в котором временно проживали медики, и Titanic Anadolu Gebze. Сейчас отель в азиатской части Стамбула, расположенный недалеко от аэропорта имени Сабихи Гекчен, вновь вернулся к своему привычному формату.

По оценке Аюгюна, самым сложным на отдыхе для людей будет ношение масок. Ко всем другим «антивирусным» правилам отдыхающим, по его мнению, будет адаптироваться легче.

Как считает представитель Titanic Hotels, в этом сезоне за счет внутренних туристов больше будут загружены отели на Эгейском побережье, в то время как гостиницы Антальи, ориентированные на международный поток, будут загружаться по мере возвращения иностранных рынков.

В БЛИЖАЙШИЙ МЕСЯЦ ОТКРОЮТСЯ ТРИ ОТЕЛЯ

Группа сформировала график открытия объектов на ближайший месяц. Первым из оставшихся в Турции 8 отелей откроется Titanic City Taksim (15 июня). Затем с разницей в неделю откроются Titanic Deluxe Bodrum (26 июня) и Titanic Deluxe Golf Belek (2 июля).

Из пляжных отелей анталийского побережья нет точных дат открытия по двум оставшимся объектам: это Titanic Mardan Palace и Titanic Beach Lara. По словам Айгюна, их открытие будет происходить по мере роста спроса, в первую очередь, со стороны иностранных гостей. Пока группа сохраняет намерение возобновить их работу.

По данным принимающей компании TEZ TOUR в Турции, Titanic Mardan Palace и Titanic Beach Lara могут снова заработать в конце июля-начале августа.

Напомним, по прогнозам министерства туризма Турции, российский туризм может вернуться в Турцию со второй половины июля. Открытие авиасообщения с Россией турецкая сторона ожидает 15 июля.

В конце мая стали известны даты открытия 12 отелей Турции, которые получили сертификаты безопасного туризма.

Ранее стали известны даты начала работы отелей цепочки OTI Hotels & Resorts, входящей в один холдинг с туроператором Coral Travel. Подробнее об этом можно прочесть здесь.