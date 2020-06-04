Комитет Госдумы рекомендовал ко второму чтению законопроект о базе данных драгметаллов

Анастасия Иванова

В России может появиться государственная информационная система в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов, камней и изделий из них. Соответствующий законопроект Комитет Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям рекомендовал к принятию во втором чтении.

Документ, разработанный Правительством и принятый в первом чтении 17 марта, предлагает внести изменения в Закон «О драгоценных металлах и драгоценных камнях». Авторы отмечают, что в 2018 году в стране провели эксперимент, в рамках которого Гознак разработал интегрированную информационную систему в области оборота драгметаллов и камней. Юрлица и индивидуальные предприниматели принимали добровольное участие в проекте.

В итоге в систему ввели информацию об обороте 707 партий драгоценных металлов, камней и изделий из них на сумму 12,4 млрд рублей. Эксперимент показал, что такая база данных не только позволяет автоматизировать основные процессы рынка, но и обеспечит прозрачность в этой сфере.

Предлагается распространить действие этой информационной системы на всю Россию и все сделки в указанной области. Новую базу данных планируется вводить в строй постепенно по мере готовности её модулей и подключения участников рынка. Она позволит проследить за оборотом продукции, повысить эффективность государственного контроля и лишить недобросовестных участников ранка возможности использовать нелегальные схемы закупки и продажи ювелирных изделий, драгметаллов и камней.

При этом устанавливается, что выявление нарушений обязательных требований системы будет дополнительным основанием для проведения внеплановой проверки.

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