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Кремль отреагировал на слова Трампа о необходимости нового «ядерного пакта»

Кремль отреагировал на слова Трампа о необходимости нового «ядерного пакта»

Вашингтону и Москве необходимо активизировать работу в связи со скорым истечением срока действия договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Об этом, как передает РИА «Новости», сказал спикер Кремля Дмитрий Песков.

Так он отреагировал на слова американского лидера Дональда Трампа о необходимости нового «ядерного пакта».

«Считаем, что министры иностранных дел должны интенсифицировать работу с учетом того, что по ДСНВ время уходит», — сказал пресс-секретарь президента России.

Соглашение СНВ-3 вступило в силу в феврале 2011 года, срок его действия истекает в феврале 2021 года, но может быть продлен еще на пять лет по соглашению России и США.

Ранее, как уже сообщало ИА Newstes Трамп заявил, что возвращения России на саммиты формата G7 требует здравый смысл, поскольку половина обсуждаемых вопросов на этих встречах связана с Россией.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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