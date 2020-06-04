Кремль отреагировал на слова Трампа о необходимости нового «ядерного пакта»

Алексей Вольцев

Вашингтону и Москве необходимо активизировать работу в связи со скорым истечением срока действия договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Об этом, как передает РИА «Новости», сказал спикер Кремля Дмитрий Песков.

Так он отреагировал на слова американского лидера Дональда Трампа о необходимости нового «ядерного пакта».

«Считаем, что министры иностранных дел должны интенсифицировать работу с учетом того, что по ДСНВ время уходит», — сказал пресс-секретарь президента России.

Соглашение СНВ-3 вступило в силу в феврале 2011 года, срок его действия истекает в феврале 2021 года, но может быть продлен еще на пять лет по соглашению России и США.

Ранее, как уже сообщало ИА Newstes Трамп заявил, что возвращения России на саммиты формата G7 требует здравый смысл, поскольку половина обсуждаемых вопросов на этих встречах связана с Россией.