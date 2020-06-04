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Куба назвала преступными санкции США во время пандемии коронавируса

Куба назвала преступными санкции США во время пандемии коронавируса

Решение США объявить дополнительные санкции против Кубы является преступным на фоне пандемии коронавируса. Об этом в Twitter заявил глава МИД страны Бруно Родригес Паррилья.

«Мы категорически отвергаем объявленные госсекретарём США санкции против семи кубинских компаний, призванные ухудшить жизнь кубинских семей. Постыдно и преступно ужесточать блокаду во время COVID-19», — написал дипломат.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон внес в санкционный список по Кубе ещё семь организаций.

Среди них — одно финансовое учреждение, контролируемое военными, три принадлежащие военным гостиницы, два принадлежащих военным центра подводного плавания и один принадлежащий военным морской парк для туристов.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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