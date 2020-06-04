Куба назвала преступными санкции США во время пандемии коронавируса
Сегодня, 07:42 Влада Некрасова
Решение США объявить дополнительные санкции против Кубы является преступным на фоне пандемии коронавируса. Об этом в Twitter заявил глава МИД страны Бруно Родригес Паррилья.
«Мы категорически отвергаем объявленные госсекретарём США санкции против семи кубинских компаний, призванные ухудшить жизнь кубинских семей. Постыдно и преступно ужесточать блокаду во время COVID-19», — написал дипломат.
Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон внес в санкционный список по Кубе ещё семь организаций.
Среди них — одно финансовое учреждение, контролируемое военными, три принадлежащие военным гостиницы, два принадлежащих военным центра подводного плавания и один принадлежащий военным морской парк для туристов.
По материалам: eadaily.com