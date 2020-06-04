Лану Дель Рей затравили за съемку мародеров во время протестов

Вадим Карасев

Лана Дель РейФото: Rebecca Sapp / Getty Images for The Recording Academ

Певицу Лану Дель Рей затравили в соцсетях за публикацию в Instagram видео с мародерствующими во время протестов в США людьми. Артистка отреагировала на критику, удалив запись, пишет Billboard.

В минутном ролике демонстрировалось, как люди взламывают магазины и выносят из них ценные вещи. Интернет-пользователи пообещали бойкотировать исполнительницу, пишет Fox News.

Отмечается, что многие знаменитости раскритиковали Дель Рей за публикацию. Певица Кейлани, в частности, обвинила ее в том, что она тем самым «подвергает жизни темнокожих людей еще большей опасности».

«Почему, ***** [черт подери], ты публикуешь мародерствующих людей на своей странице, буквально ЧТО С ТОБОЙ НЕ ТАК», — возмутилась певица Тинаше (Tinashe).

В Instagram-аккаунте Дель Рей осталась еще одна запись, сделанная во время протестов. На ней темнокожий мужчина стоит на обгоревшей машине с плакатом «Нет правосудия — нет мира». Исполнительница также опубликовала снимки с протестного марша против полицейского насилия в отношении темнокожих, в котором приняла участие.





Фото опубликовано @lanadelrey

Ранее сообщалось, что в акциях протеста также приняли участие Ариана Гранде, Тимоти Шаламе и другие знаменитости. Протесты, сопровождающиеся беспорядками, вандализмом и нападениями на полицию, охватили десятки городов США. Поводом для них стала смерть чернокожего охранника Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота), который скончался после грубого ареста.