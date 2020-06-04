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Лили Рейнхарт впервые рассказала о своей бисексуальности после расставания с Коулом Спроусом

Лили Рейнхарт впервые рассказала о своей бисексуальности после расставания с Коулом Спроусом

Протесты против расизма в США вдохновляют звезд шоу-бизнеса не только на эмоциональные выступления в сети, прессе и на улицах, но и на неожиданные признания. Сегодня 23-летняя актриса Лили Рейнхарт объявила в своем инстаграме, что является бисексуалом: об этом она вскользь упомянула, приглашая фолловеров принять участие в мирной антирасистской акции с участием ЛГБТ-организаций.Раньше не говорила об этом публично, но я гордая бисексуальная женщина. И сегодня я присоединюсь к протесту, — написала она в соцсети.


Лили Рейнхарт


Фото из инстаграма Лили Рейнхарт

Это признание Лили сделала на фоне непрекращающихся слухов о расставании с 27-летним актером Коулом Спроусом. Звезды сериала "Ривердейл" (Riverdale) отказываются развеивать их и не дают поклонникам четкий ответ, вместе они или нет. А вот их окружение уже называет Лили и Коула бывшей парой. Роман актеров начался после знакомства на съемочной площадке — в 2018 году они впервые вышли в свет как пара.


# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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