«Лукашенко подпилил сук, на котором сидел»: эксперты о смене правительства

Лидия Мартынова

Смена правительства в Белоруссии вряд ли приведет к экономическому прогрессу, поскольку для этого нужно менять не персоналии, а сам подход к экономике, решать массу накопившихся за годы независимости проблем и пересматривать отношения с Россией, заявили опрошенные корреспондентом ИА Newstes эксперты.

«Отставка правительства формально связана с правилами, заложенными в конституцию Белоруссии, согласно которым перед выборами правительство должно уйти в отставку. Это обозначал в одном из своих интервью ветеран белорусской политики и экспертного сообщества Александр Зимовский. В реальности же сейчас личность премьера и состав правительства не имеют особого значения. Проблемы Белоруссии связаны с рядом ошибок в экономической политике и в российско-белорусских отношениях. И эти ошибки нельзя исправить, просто переназначив премьер-министра и изменив состав кабинета министров. В данной ситуации требуются масштабнейшие изменения, сравнимые, скажем, с подписанием 31-й дорожной карты, которое так и не состоялось в декабре 2019 года», — сказал член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько.

По его мнению, не стоит исключать и некоторую ревность Лукашенко к экс-премьеру Сергею Румасу.

«Румас плодотворно и в спокойной обстановке вел переговоры с Михаилом Мишустиным, своим коллегой из российского правительства. С Лукашенко сейчас предпочитают не вести переговоров в тех форматах, к которым он привык в российско-белорусских отношениях. В отличие от Лукашенко, Румас представляется человеком, с которым Россия может вести переговоры, что тоже могло послужить причиной его отставки», — полагает Безпалько.

Что касается персоны нового премьер-министра, то он, по словам эксперта, пока что не успел никак себя проявить.

«В целом это личность пока что малоизвестная. Возможно и, скорее всего, это просто технический премьер, который будет, как и все остальные, выполнять данные Лукашенко поручения, поскольку вся властная вертикаль упирается в личность президента. Пока ничего о нем сказать нельзя. Следует дождаться каких-то заявлений, предложений, реализации конкретных мероприятий и дел. И тогда уже можно будет о нем составить более объективное представление. Сейчас это темная лошадка», — сказал он.

Что касается требования диверсификации рынков сбыта и снижения зависимости от России, о котором на совещании с новым правительством говорил Лукашенко, то, по словам Безпалько, добиться этого Белоруссия пытается не первый год.

«Рыночные правила и экономические законы невозможно изменять директивным порядком. С таким же успехом Лукашенко мог бы поручить ученым отменить законы физики, сделать более благоприятным климат в Белоруссии, заставить пшеницу или какие-то другие культуры стать более урожайными. Сейчас, и в условиях пандемии тем более, идет серьезнейшая борьба как за рынки сбыта, так и за протекцию для своих производителей и для своих производств. Сейчас каждый будет сам за себя», — констатировал эксперт.

Испортив отношения с Россией, Лукашенко, по словам Безпалько, «подпилил тот сук, на котором долгое время покоилось его государство и он сам».

«Белоруссия экономически несамостоятельна. Без российской поддержки ее экономика начнет рушиться, без российской нефти начнет рушиться производство нефтепродуктов, белорусский экспорт. Он, в общем-то и строился на том, что за рубеж продавались нефтепродукты, сделанные из российской нефти. Сейчас, в условиях падения индексов, рынков, спроса может упасть спрос и на другие продукты белорусской экономики, например, на калийные удобрения. Поручить можно, конечно, всякое, но сами по себе экономические законы и условия от этого не изменятся», — заключил Безпалько.

Для того, чтобы что-то изменилось, по его мнению, нужно менять не правительство, а в целом приоритеты внешней и внутренней политики.

«За время президентства Лукашенко сменилось трое Римских пап, которые избираются пожизненно, а вот сколько сменилось премьер-министров, нужно будет подсчитать. Не думаю, что этот премьер-министр сможет коренным образом без перестройки российско-белорусских отношений, без преодоления последствий пандемии, диверсифицировать эти поставки и каким-то образом резко нарастить экономические возможности Белоруссии», — подытожил Безпалько.

Заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Андрей Суздальцев согласен, что вопрос диверсификации рынков и экономических проблем не решить простой сменой состава кабинета министров, а об экономической независимости от России и вовсе говорить преждевременно. Поскольку за годы независимости зависимость белорусской экономики от российской только увеличилась, а свой шанс на построение самодостаточной экономики РБ упустила в 1990-е годы, когда Россия переживала тяжелый этап деиндустриализации, а экономика Белоруссии, ее промышленные активы пользовались привилегиями на российском рынке.

«В то время заводы, построенные на советские деньги, были еще относительно новыми, и можно было искать какие-то новые рынки сбыта. Но белорусское руководство твердо уверовало в том, что иждивенческая экономическая система Белоруссии, подразумевающая, что она всегда будет иметь особые привилегии, доступ к дешевым российским энергоносителям, особый доступ к российскому рынку при одновременном закрытии рынка от российских товаров, сохранится навсегда. Поэтому они не беспокоились о диверсификации, а затем они так и не смогли перенастроиться, потому что все годы существования независимой Белоруссии республика испытывала колоссальные проблемы с инвестициями и технологическим обновлением. Сейчас заводы устарели, и из-за этого возникает масса проблем. То, что сейчас производит Белоруссия, может покупать Россия, да и то очень тяжело. У России тоже есть производство, и наши производители платят налоги в федеральный бюджет, а не в белорусскую казну. Никакой диверсификации, о которой они так много говорят, там нет», — убежден Суздальцев.

Что касается смены правительства, то это, по оценке политолога, был шаг, скорее, популистский, нежели практический.

«Правительство Румаса (экс-премьер министра. — прим. ИА Newstes) — правительство аварийное на случай вероятного разрыва с Россией. Это было правительство квалифицированное, правительство подготовленное и, можно сказать, лучшее правительство за годы независимости Белоруссии. Нынешний премьер-министр -человек из силовиков, и он никогда не демонстрировал себя публично. Этот человек, который занимался продажей оружия, курировал финансовые потоки, которые шли в места, где скапливается капитал семьи Лукашкено — в Абу-Даби, в Катар и так далее. Этот человек не будет заниматься экономикой, он будет заниматься эвакуацией. В Белоруссии сделали большие выводы, глядя на то, как эвакуировался Янукович. И чтобы такого не повторилось, они сейчас готовятся заранее», — полагает Суздальцев.

Как сообщало ИА Newstes, накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ об отставке действующего правительства Белоруссии. На следующий день стало известно имя нового премьера. Им стал Роман Головченко, ранее занимавший пост председателя Государственного военно-промышленного комитета. Одним из требований, которое Лукашенко озвучил на совещании с новым составом правительства, стало требование диверсификации рынков сбыта и повышение экономического роста, который должен основываться на экспорте и внешнем спросе. Причем экономически зависеть, по словам белорусского лидера, страна не должна даже от «братской России».

Кристина Мельникова

Все публикации автора