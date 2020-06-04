Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Политика » Лукашенко потребовал от нового премьера “окончательно” решить проблему зависимости от России

Лукашенко потребовал от нового премьера “окончательно” решить проблему зависимости от России

Лукашенко потребовал от нового премьера “окончательно” решить проблему зависимости от России

Лидер Беларуси Александр Лукашенко воздвиг перед новым правительством, возглавляемым Романом Головченко, весьма амбициозные задачи в сфере экономики.

Речь идет о необходимости диверсификации рынков сбыта, отмечает Sputnik Беларусь. Лукашенко пояснил, что рост экономики обязан основываться на внешнем спросе и экспорте. Президент отметил, что “нет экспорта-нет валюты”. Подчеркнув при этом, что проблему зависимости от одного государства необходимо “решить окончательно”.

Он отметил, что шаги в данном направлении предпринимались и прежде, но “серьезных подвижек” старое правительство так и не добилось. Лукашенко заявил, что в его стране открытая экономика, но собственный рынок нужно защищать.

Он поставил перед новым кабинетом министров ключевую задачу - обеспечение в Беларуси сбалансированного устойчивого экономического роста с более высокими темпами, нежели среднемировые.

Читайте также: Кабинет министров в отставку: в Белоруссии президент Лукашенко распустил свое правительство
# Политика / Главные новости
По материалам: u-f.ru

Последние новости

Какие ретроградные планеты самые опасные и почему
Какие ретроградные планеты самые опасные и почему
Названы самые популярные песни про карантин
Названы самые популярные песни про карантин
В Москве занятия проекта «Экошкола онлайн» начнутся 5 июня
В Москве занятия проекта «Экошкола онлайн» начнутся 5 июня
В ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского 19 июня стартует приемная кампания – 2020
В ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского 19 июня стартует приемная
Утверждены особенности приема в колледжи и техникумы в 2020/21 учебном году
Утверждены особенности приема в колледжи и техникумы в 2020/21
ПНС Ливии не намерено вести переговоры с Хафтаром
ПНС Ливии не намерено вести переговоры с Хафтаром
Рекламу «Тануки» с намеком на протесты в США назвали «дичью»
Рекламу «Тануки» с намеком на протесты в США назвали «дичью»
МИД сожалеет о домыслах вокруг активизации российско-японского диалога
МИД сожалеет о домыслах вокруг активизации российско-японского диалога
В России захотели ввести новый крупный штраф для водителей
В России захотели ввести новый крупный штраф для водителей
Акции «Норникеля» обрушились после разлива топлива в Норильске
Акции «Норникеля» обрушились после разлива топлива в Норильске
"Это затронуло мой мозг": победитель "Евровидения" Александр Рыбак признался в многолетней зависимости
"Это затронуло мой мозг": победитель "Евровидения" Александр Рыбак
Белорусам напомнили о радикальном способе подавления беспорядков
Белорусам напомнили о радикальном способе подавления беспорядков

Топ на сегодня

Ситуацию с коронавирусом в ряде российских регионов посчитали напряженной
Ситуацию с коронавирусом в ряде российских регионов посчитали
В Норильске разлив топлива, власти ввели режим ЧС. Что происходит?
В Норильске разлив топлива, власти ввели режим ЧС. Что происходит?
В ВОЗ прокомментировали данные о лечении COVID-19 витаминами
В ВОЗ прокомментировали данные о лечении COVID-19 витаминами
Расширен список товаров для борьбы с Covid-19, ввозимых в ЕАЭС беспошлинно
Расширен список товаров для борьбы с Covid-19, ввозимых в ЕАЭС
Путин принял приглашение главы ХМАО Комаровой приехать в регион
Путин принял приглашение главы ХМАО Комаровой приехать в регион

Еще по теме

Лукашенко о конфликте на Донбассе: проблему должны решить три славянских народа
Мы грудью закрываем границу с Украиной, – Лукашенко
Лукашенко поблагодарил США и Европу
Лукашенко потребовал добиться снижения цен на российский газ для Беларуси