Лукашенко потребовал от нового премьера “окончательно” решить проблему зависимости от России

Вадим Карасев

Лидер Беларуси Александр Лукашенко воздвиг перед новым правительством, возглавляемым Романом Головченко, весьма амбициозные задачи в сфере экономики.

Речь идет о необходимости диверсификации рынков сбыта, отмечает Sputnik Беларусь. Лукашенко пояснил, что рост экономики обязан основываться на внешнем спросе и экспорте. Президент отметил, что “нет экспорта-нет валюты”. Подчеркнув при этом, что проблему зависимости от одного государства необходимо “решить окончательно”.

Он отметил, что шаги в данном направлении предпринимались и прежде, но “серьезных подвижек” старое правительство так и не добилось. Лукашенко заявил, что в его стране открытая экономика, но собственный рынок нужно защищать.

Он поставил перед новым кабинетом министров ключевую задачу - обеспечение в Беларуси сбалансированного устойчивого экономического роста с более высокими темпами, нежели среднемировые.

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