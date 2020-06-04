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Лунное затмение 5 июня 2020 года: три сильных обряда на удачу

Лунное затмение 5 июня 2020 года: три сильных обряда на удачу

Во время лунного затмения, которое пройдет 5 июня, важно прислушиваться к советам астрологов, чтобы день прошел удачно. Кроме того, в эти сутки можно запросто привлечь удачу, проведя нужные обряды. Они помогут справиться с неурядицами и попрощаться с невезением.

Затмение 5 июня — отличное время для того, чтобы привлечь в жизнь удачу и спастись от неурядиц. Эксперты сайта dailyhoro.ru предлагают использовать один или несколько обрядов, чтобы начать лето с позитивной ноты и успешно преодолеть любые трудности на пути к счастливой и беззаботной жизни. Обряды лучше проводить в одиночестве, чтобы никто не нарушил их хода и не отвлек во время важного процесса привлечения в жизнь позитива.


Обряд на удачу 5 июня

В день лунного затмения вырезают два круга. Один красят желтым, делая его чуть меньше, а второй — черным. Для этих целей можно взять цветную бумагу или ткань. Круги могут быть любого размера. Их кладут рядом и надвигают черный на желтый, приговаривая:

«Луна закрывается, темнота разливается. Я темноту отведу, неудачи от себя прогоню. Как Луна освободится, так и жизнь моя остепенится. Не бывать в ней горестям, бедам меня не сломить, неудачам — мимо ходить».

Слова говорят, продвигая черный круг и полностью освобождая желтый. После заговора желтый круг оставляют дома на удачу, а черный сжигают или разрезают на мелкие кусочки и относят на помойку, чтобы неудачи ушли из жизни навсегда.


Привлечение удачи в июньское лунное затмение

В день лунного затмения неудачи можно запросто вымести из дома. Для этого веник смачивают в воде с солью, подметают и выбрасывают мусор. Во время уборки приговаривают:

«Как Луну не видно, так и меня. Затмение наступает, невзгоды с собой забирает. В доме чистоту навожу, для раздоров и скандалов места не оставляю, удачу по чистому привлекаю».

После завершения обряда дверь открывают, приглашая удачу войти в дом и остаться в нем навсегда.

Как привлечь удачу в день затмения

В пятницу мастерят талисман удачи, который будет помогать в привлечении благополучия. Заговаривают его следующими словами:


«Удачу в непростые времена привлекаю, без благосклонности ее не остаюсь. Как затмение пройдет и на круги своя все вернется, удача в моем доме поселится, никуда от меня и моей семьи не денется».

Талисман вешают возле входной двери, чтобы он привлекал удачу в дом, а невзгоды оставлял за порогом.

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По материалам: dailyhoro.ru

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